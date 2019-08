Néstor Puntano, un ejemplo de cuando las ganas de superación derriban barreras

06/08/2019 - 21:18 Santiago

Néstor Puntano es un joven de Punta Pozo, localidad ubicada en el departamento Avellaneda. Su historia de vida podría ser como la de cientos de jóvenes del interior de Santiago del Estero que sueñan con estudiar alguna carrera y ser alguien en la vida.

Ese sueño se le cumplió a Néstor a base de sacrificio y una incansable búsqueda de superación. Es que Néstor, de la Residencia Universitaria de Santiago del Estero de la Fundación SI, acaba de rendir su último final para convertirse en Ingeniero Agrónomo.

Te recomendamos: "Inauguran residencia para universitarios en Santiago del Estero"

Roxana, una de las coordinadoras del proyecto, recordó cuando pidió una oportunidad para estudiar en la Universidad, “porque él quería pero no podía. Ingresó a una Residencia Universitaria y en unos días se va a realizar su tesis de grado a España para recibirse de Ingeniero”.

“La historia de Néstor nos conmueve, nos alienta, nos devuelve la esperanza”, indicó.





Néstor Puntano fue abanderado en el último acto de la EFA Avellaneda en 2012.



“Cada paso que Néstor dio, motivado por su deseo inquebrantable de superarse y de llegar a un objetivo que tenía muy claro, cambió la historia: la de él, la de otros cientos de chicos que quieren estudiar pero ni se atreven a soñarlo, la de todos los que tuvimos el placer y el privilegio de acompañarlo”.

Cuenta Roxana que “Néstor hizo una vaquita para comprar el libro de un flaco de rastas que, parecía hacía cosas por los demás, con el objetivo de tener una excusa para acercarse y decirle: En Santiago del Estero hay chicos que queremos estudiar en la Universidad y no podemos y en ese primer paso decidido hacia su sueño, no sólo motivó el inicio de una primera Residencia en Santiago del Estero para él y sus compañeros que querían estudiar sino que nos hizo mirar por primera vez a todo un grupo de argentinos para los que no bastaba sólo con su deseo de superación, porque no tenían ninguna posibilidad de concretarlo. Y Hoy casi 400 chicos están pudiendo estudiar en Residencias Universitarias en todo el país. Néstor no lo sabía, nosotros tampoco. Ese primer paso decidido no sólo le abrió una posibilidad a él, se la abrió a muchos”.





“Néstor comenzó a obtener alguna beca y un día, cuando le dijimos que uno de sus hermanos podía entrar en la Residencia nos contestó: Ustedes ya me ayudaron a mí, ahora somos nosotros (por otro de sus hermanos) los que tenemos que esforzarnos y juntar para que mis otros hermanos puedan estudiar y ustedes puedan ayudar a otras familias. En otro de sus pasos, decididos, le abría la posibilidad a sus hermanos y a otros chicos de Santiago para que dispusieran del lugar”.

Te recomendamos: "La Fundación SÍ recibirá una donación de McDonald’s"

“Néstor se decidió concursar como ayudante de cátedra. Y ganó. Y comenzó a trabajar y comenzó a soñar entonces con la posibilidad de la beca que daba la Universidad para hacer la tesis fuera del país. Y entonces concursó para otra beca, esta vez de investigación. Y en algún momento nos sorprendió cuando en una entrevista nos preguntó acerca de estudiar inglés, porque cada paso que daba, le permitía soñar cada vez más alto”.

“Nuestro admirado Néstor, hoy rindió su última materia y se va a España, y a nosotros nos estalla el pecho de orgullo, de emoción, de esperanza. El sólo necesitaba una oportunidad, y quién estuviera dispuesto a darla. Y él le puso esfuerzo, y enfoque y corazón. Y dio cada paso hacia su superación”.