FÚNEBRES | 7 de agosto de 2019

07/08/2019 - 00:12 Funebres

- Stella Maris Umaño

- Adolfo Esteban Rojo

- Roberto Nabih Vittar (Tintina)

- Francisco Mercedes Rojas (Beltrán)

- Nilda Helvecia Amánquez

- María Virginia Domínguez (Fernández)

- Ramón Tiburcio Ávila (Salta)

- Enrique Tejeda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AMÁNQUEZ, NILDA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Que Dios te bendiga y te lleve a su paraiso porque sembraste buenos ejemplos y sabiduria. Sus hermanos Enzo, Laura y Carlos, sus sobrinos Nelida, Hector, Fernanda y Mateo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oracion en su memoria.

AMÁNQUEZ, NILDA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Hoy que la luz de sus ojos se ha apagado, nos quedan en la memoria los mejores ejemplos de superación, rectitud y fuerza que seguiremos hasta el fin. Su hermano querido Juan Carlos Amánquez y su esposa María Costas de Amánquez participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

AMÁNQUEZ, NILDA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Señor dale descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Elena, Ariel, Fabian, Julio y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan resignacion a sus cuñados Toty Costas y Carlos Amanquez. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

AMARILLA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Familia Vittar Carrillo despide con dolor a la querida Marta, por tantos años hermosos de amistad y buena vecindad. Que sus hijos y nietos encuentren paz y consuelo en la certeza de que ya descansa en los brazos del Señórr.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. La comunidad educativa del colegio secundario Primera Junta participa con dolor la pérdida irreparable del Sr. Borras, Domingo Eduardo, padre de nuestra querida compañera Analia Borras.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. "Aunque pase por oscuros valles, no temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo". Querida Roji nuestro Señor te consuele y renueve tus fuerzas ante la tan dolorosa partida de tu mamá Malila. Te acompañamos con nuestras oraciones. Mary del Valle Gómez Juncal y Celsa del Valle Juncal.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Jose Ricardo Jiménez, su Sra. Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, Jose Ignacio, Maria Belen participan y acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria,

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Arq. Raul Sabouret, Cristina Zavalia y sus hijos Erica, Santiago, Raúl e Ignacio participan y acompañan con pesar a Roji Contato y sus hermanos. Oraciones por su alma.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Ana María, Leonardo Miguel y Silvia Susana Curro participan con dolor el fallecimiento de la señora madre y acompañan en tal doloroso momento a sus hijos Roji, Lucrecia, Antonio, Eduardo y Alejandro. Elevamos oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Eulalia Berdaguer y familia acompañan a los hijos, nietos y bisnietos de Malila en tan tristes momentos.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Elida Suárez de Bravo participa su fallecimiento y acompaña con afecto a su hija Roji en estos momentos de dolor.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, YOLANDA SATURNINA (q.e.p.d.) Falleció 6/8/19|. Sus hijos Yolanda Acuña de Gil, Marcelo Acuña, nietos y bisnietos, hermanos en Cristo y demás fliares, sus restos serán sepultados a las 11,30 hs. en el Cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CARRIZO, YOLANDA SATURNINA (q.e.p.d.) Falleció 6/8/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Sus nietos Maria Eugenia, Luis, Marcelo y Diego, bisnietos Tiziano e Isabella, su hija politica Maria Miranda, su amiga Mercedes Gomez participan su fallecimiento.

CARRIZO, YOLANDA SATURNINA (q.e.p.d.) Falleció 6/8/19|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza cuerpo gral. de delegados y subcomisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socios, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11,30 hs.

JORGE LLADO, EUGENIA MARI CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. "Dios con su misericordia la reciba con amor y paz". Sus amigos de Suncho Corral Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor y Luciana con sus respectivas flias. Acompañan en el dolor a su apreciada flia.,elevan oraciones a su memoria.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Sus primos Juan C. Cianferoni, Graciela Figueroa y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Mirta Corvalan Matteo y familia acompañan a su esposa e hijos.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Marta Barrientos, Rita Ledesma y sus respectivas familias participan con mucho pesar el fallecimiento del papá de su querida amiga Anita. Piden se eleve oraciones en su memoria.

PAÉZ, AMANDA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Sus hijos Beatriz, Rafael, Graciela, hijos políticos Silvia, Fabián, nietas Melani, Guadalupe,Ludmila, Ana, bisnietos, Lautaro, Malena, Amira. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PAÉZ, AMANDA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". El Depto. Contable del colegio Absalón Rojas acompaña a la Prof. Beatriz Santillán en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAÉZ, AMANDA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. "Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tu estás a mi lado". El equipo directivo del colegio Absalon Rojas junto al personal administrativo, docente, maestranza, cuerpo de preceptores participan el fallecimiento de la mamá de la profesora Beatriz Santillán y elevan oraciones en su memoria.

PAÉZ, AMANDA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. "Yo soy la resurrección. El que cree en Mi, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". Colegas y amigos del Dpto. de Matemática y Física del colegio Absalón Rojas acompañan a la Prof. Beatriz Santillan por el fallecimiento de su querida madre y elevan oraciones en su memoria.

ROJO, ADOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Despiden a un esposo y padre ejemplar quien deja el legado de un gran hombre, incondicional, bondadoso, buen amigo y servicial. Te amaremos por siempre. Su esposa Gregoria y sus hijos Ivana, Carolina, Esteban, Leonardo y Francisco.

ROJO, ADOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Gracias por tu incondicionalidad y por ser un gran hermano, siempre presente. Su hermana María Estela y su sobrina Daniela Rivas Rojo y familia lo despiden con profundo dolor. Ruegan oraciones.

ROJO, ADOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Si algo te define, querido Dolfi, es tu espiritu de hombre de bien. Tu bondad, tu entrega permanente; un hermano presente, el mejor vecino, dispuesto siempre a servir. Siempre nos vas a faltar. Sus hermanos: Chochin, Nene, Coco, Sara, Gringa, Peri, Dany y Luis te despedimos con amor.

ROJO, ADOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Su sobrina Ana Carolina Diaz, su esposo Diego y sus hijos Victoria y Gaston, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ROJO, ADOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Por siempre en nuestos corazones. Gracias por tu amor incondicional. Te amaremos por siempre. Te despiden con profundo dolor. Su sobrina Daniela Rivas Rojo, Pablo Juarez y sus nietos de corazón Zakarías y Blas.

ROJO, ADOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Erardo (Jimmy) Pitzalis, Muñeca Aguero, hijos y demás familiares, acompañan a Sara y seres querido, con dolor en este penoso momento, por el fallecimiento de su hermano, Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ESTELA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Sus hijos Juan Eduardo, María Estela, nietos Aynará, Agustina, Nayla, Estefanía, Juan Emanuel, hnos, Gerardo, Clara Luz y Rosa López participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA NHOS. SRL

SILVA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. La comunidad educativa del colegio secundario Primera Junta participa con dolor la perida irreparable del Sr. Silva Pedro, padre de nuestro querido compañero Cesar Silva.

TEJEDA, ENRIQUE ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Su esposa Madali Margarita Sierra, su hijo Carlos Enrique Tejeda, su hija política Patricia Beltrán y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Clodomira. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA162 TEL 4219787.

TEJEDA, ENRIQUE ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. "El agua que yo le daré, se convertirá en un manantial de vida eterna". Participan con profunda tristeza de su partida amigas de Maga y Carlos: Liliana, Susana, Noemí, Norita y Vicky.

UMAÑO, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Sus hijos Cecilia, Ramón, Soledad, Tomás, Jesús Maria y Nazareno y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Blanca Nuno de Figueroa, Tomas Ise Figueroa y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este dificil momento. Pedimos oraciones en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Valle Santana, esposa Panchita, hijas Prof. Sandra, Escri. Silvina, hijos políticos Germán, Dr. Luis Herrera, nietos Leandro, Abril y Marcos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en tan triste momento a su esposa Gladis, hijos, hermana Manuela y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

VILLARREAL, ROGER MISAEL (M.M.O.) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Felices los amigos que lloran porque si tienen amistad, nunca llorarán solos. Porque la misma amistad será el consuelo. El que sabe corresponder a un favor recibido es un amigo que no tiene precio (Sófocles). Manuel Gregorio Pesce, su esposa Dalinda Rita Turbay y familia, despiden al amigo y ex compañero de la Direccion Nacional de Vialidad 6to distritto Pcia. de Jujuy a su morada eterna. Hacemos llegar nuestras condolencias a su esposa Gladys y familia, a sus hermanos Manuela, Miguel y Julio Villarreal y familia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Padre: hoy se cumplen dos años de tu partida a la casa de Dios, tu ausencia duele mucho, pero tu recuerdo siempre estará entre nosotros, se que desde el cielo nos cuidarás y protegerás, siempre estrás en nuestros corazones. Sus hijos Evangelina y Mario y flia, invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

ÁVILA, FRANCISCA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Su esposo Nicolás Brizuela, sus hijos Mario, Guido, Pibe, Chiky, Silvia y Gloria, sus nietas Valeria, Susana, Gabriela y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en iglesia Catedral Basílica con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

CORIA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. Hijo hoy al cumplir 3 meses de tu inesperada partida, mi corazón no tiene consuelo, siento que estás a mi lado acompañándome, por eso pido a Dios tu descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Su madre invita a la misa hoy a las 20 hs en iglesia San José del Bº Belgrano. Ruego una oración en tu memoria.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido te recuerdo siempre en los momentos más felices de mi vida. Fuiste un ser maravilloso, un ser inolvidable, lleno de luz, esa luz radiante que irradia amor, alegría de vivir a mi lado, siempre me acompañabas, nunca te sentirás sola mamá y yo me sentía feliz, fuerte, me dabas la fuerza incomparable de tu amor de hijo querido, de no temer a nada y miles de veces digo no, no porque yo le pregunto a Dios, sin esperar respuesta y hoy tan solo vivo de tus hermosos recuerdos. Mi corazón siente el golpe tremendo de no tenerte mas. Son tantos recuerdos que con una sonrisa de cariño los acaricio en el recuerdo de tus bellos momentos en familia y sin comprender te fuiste de mi lado. Dios te recibió en un fuerte abrazo, premió tu bondad y ya descansas en paz. Yo tu mamá busca una resignación cristiana. Estas feliz al lado de Dios y desde allí ayúdame a vivir en paz. Te quiero y te querré siempre toda la vida con todo mi corazón, tu mamá Gringa como me llamabas con amor. Te recordaremos con nuestras oraciones en la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en Catedral Basilica. Tu hermana Marcela y Marito y tus sobrinos Maxi y Stefano Seiler.

RÍOS DE CHAZARRETA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/14|. Su esposo Dante, sus hijos Daniela, Néstor, Lourdes, Francisco, sus nietitos Leon y Maria Paz y demás familiares invitan a la misa que se llevara a cabo hoy a horas 20, en la parroquia San Jose del Bº Belgrano, al recordarser 5 años de su fallecimiento.

ZURITA, RICARDO ANTONIO (Zuri) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Acabó pronto, pero habías recorrido ya un largo camino, te alabaré por todo lo que has hecho, tu nombre será siempre mi esperanza. Eres bueno con los que te aman, que estén despiertos los que tú protejes y celebren los que aman tu nombre. Gracias por ser el padre perfecto con todas tus virtudes. Por ese gran compañero incondicional que estuvo para mí, quédate tranquilo que yo cuidaré nuestra familia. Amor de mi vida, te amo Gordo. Tu esposa Mirian e hijos Puchi, Julio, Oso y Facundo invitan a la misa al cumplirse nueve días de tu partida a realizarse hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

ZURITA, RICARDO ANTONIO (Zuri) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. "Duele tu partida, pero sabemos que tu espíritu bendecido por el cielo nos acompañará siempre". Tus hnas. políticas Olga, Luisa, y sus hijos Fernanda, Pocho, Bebo, Florencia, Julieta y Mauro invitan a la misa hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. En el cielo uno es feliz no existe la tristeza. Ilumina siempre nuestro camino. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, la recuerdan en el día de su cumpleaños. Se ruega una oración a su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GEREZ, ELIDA SIMONA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Sus hijos Gustavo, Eduardo, Darío, h. pol. Zulema, Sandra, nietos Eduardo, Tomás, Enzo, Matías, Gonzalo, bisnietos Maximo y Martina participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. cementerio La Misericordia, casa duelo Belgrano 532 (L.B:) sala velatoria. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA NHOS. SRL

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Oscar Stenberg, su esposa Nelida Bertuzzi, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Kiko. Desean para sus hijos una pronta resignacion.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Raúl Ángel Valladares participa con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Dr. Joaquín Rey.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano y familia, participan con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Joaquín Rey. Ruegan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos acompañan a su amigo Rulo en este difícil momento, rezan oraciones a su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Romelia Andrade y flia participan con inmensa pena el fallecimiento del Sr. Kiko, padre del Dr. Rulo y flia acompañan en el dolor a toda su linda flia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz de Cristo que no tiene fin.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Joaquín Miguel Rey. Ruega oraciones a su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Joaquín Rey. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Su esposa Alicia González, sus hijos Lucas, Rocio, y Lisandro y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9.30 horas en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura Hamburgo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Fuiste un padre ejemplar, gran compañero, fiel amigo, el mejor abuelo. Dejaste una gran vacío en nosotros, pero te fuiste en paz. Su esposa Alicia González, sus hijos Lucas, Julieta, Lisandro, hija política Ludmila y nieta Nohan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. ''El Señor me dio, el Señor me quitó, bendita el nombre del Señor. Job 1,211. Te fuiste inesperadamente, como en torbellino. Su madre Berta Garcia Vda de Silva, sus hermanos Ramón, Pedro y Leonardo, cuñadas y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. ''Caminante no hagas ruido que mi hermano no se ha ido, tan solo se ha dormido, en los brazos del Señor''. Su hermano Ramon Silva, su cuñada Alejandra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Hermano querido te fuiste tan pronto y nos dejaste un vacio enorme, ayudanos a soportar este gran dolor. Su hermano Pedro Silva, cuñada Liliana, Sobrinos Virginia, Joaquín y tu ahijado Lautaro, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. ''Dale Señor el descanso eterno''. Su hermano Leonardo Silva, su cuñada Alicia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Su tía y madrina Pitusa y primos Graciela, yoli, Zaidan y Alejandra y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. La suegra de su hermano Ramón, María Luisa Brunet Vda de Chazarreta y sus hijos Liliana, Lucho y Ale y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. "Tu ausencia ha dejado un inmenso vacío, pero para los que te queremos no dejarás de existir jamás". Sus hijos Adolfo y Luis María, hermanos Erich y Vlady y sobrinas Eva y Mariela, invitan a la misa, a 9 días de su partida, el día miércoles 7 de agosto a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, RAMÓN TIBURCIO (q.e.p.d.) Falleció en Tartagal-Salta el 6/8/19|. Su ex esposa Blanca Estela Groso, sus hijos Liliana Elizabeth Avila y Luís Savio, Miguel Angel Avila y José Ramón Avila, hijos políticos y demás familiares en especial Ana Paola Savio y Noelia Liliana Savio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

ÁVILA, RAMÓN TIBURCIO (q.e.p.d.) Falleció en Tartagal-Salta el 6/8/19|. La Comunidad Educativa de la Esc. Form. Prof. y Cap. Lab. N° 17 "Ejercito Argentino" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la directora del establecimiento Prof. Liliana Elizabeth Ávila. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Sus hijos Marcos, Lorena, Ramón, Exequiel h. políticos Daniel, Elizabeth, Marga, nietos Alexis, Kevin, Alan, Abril, Agostina y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Inmensamente agradecidos por tu herencia de bondad, valores, humildad... Su esposa Mercedes y tus hijos Dra. Julia Morante y José Rodolfo Morante, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. ''Que el Señor te reciba en paz ''. Su hijo José Rodolfo Morante, su hija política Fatima Moyano y sus nietos Joaquin,Clarita y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. 'Yo soy la Resurrección y la vida, el que cree en mí, a un muerto, vivirá''. Dra Silvia Reyes, participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Los compañeros de S.M.A.U.N.S.E.: Ema, Valeria, Leticia, Cristina, Alejandro, Rolando, Soledad, Silvia, acompañan en este dificil momento a su familia. Elevan una oración en su memoria.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Miguel Estefanisi, Ema y Valeria Fiori, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ROJAS, FRANCISCO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Sus hijas Marisa, Graciela, Luisa h. políticos Ariel, Osvaldo,Luis, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Beltrán SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su esposa, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Tintina.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Sus hermanas Chichina y Mema, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos seran sepultados hoy en el cementerio de Tintina.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su sobrino Dr. Edgardo Ramon Vittar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Tintina.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios. Su sobrino Dr. Eduardo Cristian Vittar y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy en el cementerio de Tintina.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Y todo el que cree no morirá jamás. Su sobrina Maria Violeta Vittar de Juan y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy en el cementerio de Tintina.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Su cuñada Blanca Vittar y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega por la paz de su alma. Sus restos seran sepultados hoy en el cementerio de Tintina.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Chuchú Ache y flia participan el fallecimiento de su amigo.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Amigo del alma, lamento profundamente tu partida al Reino del Señor. Tonchi, Lautaro, Noni, Ani y Emmanuel elevan oraciones en su memoria y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Cdor. Arce Funes y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. La escuela Shidokan Tokio de Karate Do y sus alumnos participan el fallecimiento del papá de su alumno Amado Manuel. Que brille para el la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GUTIÉRREZ DE SALOMÓN, LIDIA G. (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. "Madre querida estarás por siempre en mi corazón". Tu hijo Dr. Tucho Salomón, esposa Sonia e hijas Alejandra, Ivana, Vanina, Daiana y familias invitan a la misa que se oficiará hoy en la capilla San Cayetano a las 19 hs. Tintina.

GUTIÉRREZ DE SALOMÓN, LIDIA G. (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Abu, gracias por darme tanto amor, especialmente a mis hijas, tu hija del corazón Irma de Abregu, esposo KInki e hijas Karina, Gellyna, Deysi, Flavia y familias invitan a la misa que se oficiará hoy en la capilla San Cayetano a las 19 hs. Tintina.