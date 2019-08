Arrancó el Clausura

08/08/2019 - 21:44 Amateur

El martes pasado se puso en marcha el torneo Clausura de los medios de comunicación, que en esta oportunidad se denomina “Fernando Murguía”, en memoria al recientemente fallecido jugador del equipo Radio Nacional/Fantástica.

En la cancha de El Liberal, justamente Nacional Fantástica derrotó al anfitrión por 2 a 0, mientras que previamente, el campeón defensor Radio Mitre venció 3 a 1 a Planta Express, en lo que fue la reedición de la final del Torneo Apertura.

La primera fecha continuó el miércoles, en la misma cancha, con el triunfo en primer turno de Nuevo Diario sobre Radio Panorama, por 5 a 0. A continuación, el representativo de Canal 7 derrotó 2 a 0 al de Prensa Santiago.

La segunda fecha, que se jugará entre martes y miércoles en El Liberal, tendrá estos partidos: Prensa Santiago vs. Planta Express, Canal 7 vs. Nuevo Diario, Radio Panorama vs. El Liberal y Nacional/Fantástica vs. Mitre.l