Santiago realizará una campaña de detección gratuita de la psoriasis

08/08/2019 - 23:04 Santiago

La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (Aepso), con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia, lleva adelante su campaña de detección gratuita de psoriasis en Santiago del Estero. Del 5 al 16 de agosto, quienes identifiquen tener síntomas de la enfermedad, podrán solicitar un turno gratuito con un médico dermatólogo especializado ingresando a www .aepso.org, llamando al 0800 222 3776 o al 011 43421874, de lunes a viernes de 8 a 14. La atención efectiva será del 20 al 30 de agosto.

“El objetivo de la campaña es llegar a la mayor cantidad posible de personas con psoriasis que desconocen tener la enfermedad, que no se tratan hace mucho tiempo o que no están conformes con su tratamiento. Tanto el diagnóstico temprano, como un tratamiento correcto, es lo que mejor puede ocurrirle a un paciente para que la enfermedad no condicione su vida”, explicó Silvia Fernández Barrio, presidenta de Aepso.

“Sabemos que existen muchas personas subdiagnosticadas, y eso conlleva muchos riesgos. Es fundamental el diagnóstico”, agregó.

Enfermedad

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, no contagiosa, que se presenta en forma de lesiones rojas, cubiertas por escamas blancas, secas (se localizan con mayor frecuencia en codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo) que pican y son dolorosas. El proceso normal de recambio de las células de la capa superficial de la piel es de 28 días pero en los pacientes con psoriasis este proceso está acelerado y lleva entre 3 y 4 días.

La psoriasis puede comprometer las palmas de las manos y las plantas de los pies, las uñas, la semimucosa labial y la mucosa genital y, entre un 10 y 30% de las casos, puede devenir en artritis psoriásica. Se estima que en Argentina afecta a entre 1,5 y 2 % de la población y puede aparecer en hombres o mujeres indistintamente y manifestarse a cualquier edad .

Consecuencias

La discriminación laboral y la pérdida de productividad a causa de la psoriasis, son una realidad para muchos de los pacientes. En Argentina, esta enfermedad genera un deterioro de actividad y la productividad laboral, altamente relacionada con la severidad y calidad de vida .Según una encuesta realizada por Aepso sobre 1.469 pacientes, un 15% de personas con psoriasis grave, posee ideas activas de suicidio.

‘La importancia del diagnóstico temprano en psoriasis es la posibilidad de ofrecerle al paciente múltiples opciones terapéuticas (tanto tópicas como sistémicas) y así también evitar las complicaciones que podrían tener estos pacientes, con un rápido enfoque multidisciplinario’ explicó Mariana Llapur, médica especialista en Dermatología, jefa del Servicio del Hospital Independencia, Santiago del Estero.

Charla abierta y gratuita

El 14 de agosto, a las 18.30, Aepso brindará además una charla gratuita para pacientes en la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero, con la participación de Silvia Fernández Barrio (Presidenta Aepso), la dermatóloga Mariana Llapur y Dra. Carolina Auad, médica reumatóloga del Hospital Independencia. La misma se denominará “Conozcamos la Psoriasis y la Artritis Psoriasica en serio” y será abierta y gratuita.