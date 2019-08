Ismael Quilez sufrió una molestia

14/08/2019 - 01:24 Deportivo

La lesión que sufrió Ismael Quilez, en el isquiotibial izquierdo, fue la novedad de la práctica del plantel profesional de Central Córdoba de ayer. El lateral derecho será sometido a estudios para evaluar si podrá viajar mañana con la delegación a Córdoba, para visitar el viernes a Talleres, por la tercera fecha de la Superliga.

Luego del entrenamiento, Quilez dialogó con EL LIBERAL y, tras mostrarse optimista en poder jugar ante la “T”, se refirió al trabajo realizado en estas dos semanas.

“El resultado que obtuvimos el fin de semana pasado hizo que la semana sea con un poco más de confianza, pensando en que conseguimos tres puntos importantes, que nos dieron una motivación extra para seguir laburando de la misma manera y llegar a este partido mucho mejor”, señaló.

Más allá de la molestia sufrida ayer, Ismael siente que volvió bien tras su larga inactividad por lesión. “Era algo que por mi mente pasaba el jugar casi ocho meses después de mi último partido oficial, pero me sentí muy bien, fui de a poco y tratando de agarrar confianza con el correr de los minutos. Terminé el partido cansado, pero más entero de lo que por ahí imaginaba así que muy contento por eso”, recordó sobre el partido ante Atlético Tucumán.

El “Ferro” ya enfrentó a Talleres en un amistoso, pero ahora será otra historia. “Es un partido totalmente diferente al que jugamos, sabemos lo que puede llegar a ser Talleres como idea de juego y de que manera jugar el partido, pero el contexto es otro, es por los puntos, ellos vienen con la necesidad de ganar frente a su gente. Eso hace que sea otro partido, ya estamos trabajando en base a lo que el rival puede llegar a hacer, cómo contrarrestarlo, pero sin descuidar nuestro juego”, dijo.

“El antecedente sirve por la manera, hemos visto en estos partidos que Talleres ha tratado de hacer lo que hizo con nosotros en ese partido amistoso y ya más o menos sabemos la idea de juego que tiene, lo que cambia son los nombres y el contexto que harán que el partido sea diferente”, agregó.

Sobre el planteo que presentarán en Córdoba, Quilez explicó: “Siempre tratamos de hacer más o menos lo mismo, pero teniendo en cuenta el campo de juego y el rival. Este campo va a ser más grande y espacioso y Atlético era más directo. Talleres tiene más tenencia, entonces hay que ver en que sectores y momentos presionar. Eso ya lo estamos hablando y lo estamos trabajando”.

A Quilez no le preocupa que Central no sea efectivo porque “las chances las tenemos, pero hay que tratar de definir los partidos porque en Primera los equipos tienen dos y no te las perdonan. Esto se mejora y con el tiempo lo vamos a ir corrigiendo porque las chances están, el tema es afinar un poco el lápiz y mandarlas a guardar”.

Por último, se refirió a su adaptación: “Me siento en el proceso todavía porque pasé mucho tiempo sin jugar un partido oficial y recién va la segunda fecha del torneo. Somos muchos los que todavía nos estamos adaptando, pero ya tenemos la idea clara de juego que tiene el entrenador”.l