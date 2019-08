Publicó en Facebook que le tenía miedo a su ex y apareció muerta en un campo

14/08/2019 - 18:40 Policiales

Una mujer de 28 años había publicado en su perfil de Facebook que tenía “mucho miedo” de que algo le sucediera. Pocos días después, fue hallada muerta en un descampado de la localidad de Hersilia, en la provincia de Santa Fe.

Silvia Quinteros tenía tres hijos de 6, 9 y 10 años. Estaba separada de Javier Piedrabuena (31), su ex pareja y padre de los niños, quien tenía una orden de restricción de acercamiento a la mujer y los niños.

“Tengo mucho miedo, por favor mi San La Muerte protégeme”, publicó Quinteros en su Facebook el pasado 14 de junio.

“Tengo que vivir con miedo siempre de saber que tengo que tener ojos en la espalda para ver que no me pase nada, que no me lastimes ni a mí ni a mis hijos. Ni la restricción te para, hasta donde fuiste capaz de llegar”, posteó una semana después.

El pasado martes, los restos humanos fueron hallados en la citada localidad, en un campo cercano a la Ruta Nacional 34, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santafesina y cercana a la frontera con Santiago del Estero.

La fiscal a cargo de la causa, Silvina Verney, confirmó hoy que los restos hallados pertenecen a Quinteros. Por ahora, los forenses investigan las causas de la muerte, mientras que la ex pareja de la mujer es el único detenido en la causa.