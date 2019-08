Mañana se jugará la fecha nueve del Amateur de Frías

16/08/2019 - 13:39 Interior

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Instituto Tráfico de Frías rodará el esférico mañana para el noveno capítulo del torneo “Antonio Segura”, que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

Se encuentra como único puntero el combinado de Barrio Oeste con 20 unidades, y lo sigue con 16 el elenco de Profesor Véliz.

El programa arrancará a las 13 con el siguiente detalle: Ferretería Simón vs Profesor Véliz; Bar Frida vs Despensa Virgen del Valle; Barrio Oeste vs Los Cuervos; Sanjuanino vs M y M Deportes; Loma Negra vs Tiro Federal y Autoservicio Hernán vs Influencia.