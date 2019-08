Impresionantes imágenes | Hombre se operó múltiples veces para convertirse en serpiente

17/08/2019 - 17:14 Mundo

La historia de un ex banquero que fue diagnosticado con sida y que decidió dar un cambio rotundo a su vida, tomó gran relevancia tras las publicaciones que el mismo sujeto hizo a través de sus redes sociales.

Se trata de Tiamat Legion Medusa, que ahorró 75 mil dólares y se realizó 20 cirugías para cumplir su sueño de parecerse a una serpiente.

Medusa, de 58 años, conocido ahora como la "Dama dragón", gastó la gran suma en más de 20 procedimientos quirúrquicos para parecerse a un reptil y convertirse en un ser sin género ya que incluso se castró para cumplir con esto.

Sin embargo, antes de transformarse en la "Dama dragón", era un banquero que siempre mostró fascinación por los reptiles y que sufrió en su infancia traumas que incluso lo acercaron más a esta pasión que hoy es toda su vida.

Según contó, hasta hoy se hizo dieciocho implantes de cuernos, se castró y se realizó una extracción de orejas.

"Estoy en proceso de no tener género, así que prefiero que sean pronombres. Mi máxima aspiración es ser llamado 'eso', al igual que mi especie, las serpientes", manifestó. Luego, recordó momentos difíciles en su infancia: "Mis padres me abandonaron en el medio del bosque, en la noche, en el corazón del sur de Texas, donde abundan las serpientes de cascabel de diamante del oeste".

Continuó: "Mis padres me empujaron fuera del auto para dejarme allí, como basura no deseada, al estar ahí, adopté el sonido del cascabel venenoso como si fuera mi familia". El por ese entonces joven Tiamat, fue rescatado por su abuelo paterno que lo educó.

Tras terminar la secundaria, dejó el pueblo de Bruni y se mudó a Houston, donde trabajó en un banco. "Estuve en el establecimiento durante 15 años. Me convertí en vicepresidente bancario y generente de la banca corporativa. Hasta que un día, fui al médico y me diagnosticaron VIH y luego sida, lo que consideré como una sentencia de muerte. Al saber la noticia, decidí modificar mi cuerpo con un par de cuernos que me salieron 400 dólares", contó.

"Como pensé que iba a morir, comencé a modificar mi cuerpo. Tomé hormonas para que crezcan mis senos, me sometí a la extracción de próstata y me castré, eliminé mis testículos y no quiero tener género", dijo. Agregó que luego, su enfermedad se diagnosticó como indetectable pero, sin embargo, no quiere dar vuelta atrás con sus transformaciones.

Finalmente, expresó: "Mi objetivo es romper con el género e inspirar a otros. El próximo año, voy a tatuarme escamas de pies a cabeza y agregaré color púrpura a mis globos oculares. Mi metamorfosis está lejos de haber terminado. Estimo que la finalizaré en 2025".