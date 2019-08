Pagó $8.000 por un departamento que “no existía”

17/08/2019 - 22:16 Policiales

Un hombre, residente en Río Segundo, Córdoba, se presentó ante los efectivos de la División Delitos Económicos y denunció que fue estafado a través de Facebook, por un sujeto que supuestamente reside en La Banda.

Según contó la víctima, a través de la mencionada red social se contacto con un sujeto que alquilaba departamentos en la “Cuna de Poetas y Cantores” durante los días que se llevaba a cabo los festejos por la Abuela María Luisa. El damnificado explicó que mantenían contacto a través de la mencionada red social y por WahtsApp y, para ‘asegurar’ el departamento, abonó 8.000 en un Rapipago. El día viernes cuando llegó a la ciudad bandeña, intentó comunicarse con el supuesto ‘propietario’, pero nunca más apareció.

A pesar de la desagradable situación, la víctima participó de la fiesta y antes de volver a Córdoba radicó la denuncia.

Las pesquisas tienen la identificación de la persona que recibió el cobro, pero esa identidad no coincide con el sujeto que le ofreció el departamento. La policía no descarta medidas en las próximas horas y, según se supo, no sería la única víctima.

El Dr. Hugo Herrera guia la investigación de los uniformados. l