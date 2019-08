Compraron una ensalada y se encontraron con algo desagradable

19/08/2019 - 12:57 Mundo Web

Una familia de Wisconsin, Estados Unidos se llevo una desagradable sorpresa cuando abrieron la vianda de ensalada que habían comprado.

Karlie Allen, se encontraba preparando la cena para su familia y al intentar abrir la ensalada orgánica que había comprado en una tienda local, se encontró con una insólita y desagradable situación., ¡había una rana viva junto a la ensalada!

La joven registro el “asqueroso momento” mientras se puede escuchar los gritos de los familiares espantados por este hecho. Posteriormente la joven se acerco al supermercado donde había realizado las compras con el paquete y el video para pedir una explicación . "Sólo quiero saber cómo alguien no se dio cuenta o cómo logró pasar el proceso de empaquetado con vida", se quejó Karlie.

La empresa matriz de Pick'n Save, Roundy's Supermarkets, Inc., le devolvió el dinero y emitieron un comunicado para el canal WTMJ donde explicaron que este tipo de situaciones "ocurre de vez en cuando, cuando se trata de productos orgánicos". "Los artículos orgánicos certificados deben estar libres de aditivos sintéticos y ciertos pesticidas", señaló la compañía. "Aunque es raro, de vez en cuando vemos insectos y otros animales pequeños como ranas en empaques con productos frescos", finalizó..

Por su parte, la marca de la ensalada, Simple Truth, se disculpó con la familia Allen a través de un mensaje directo en Twitter: "Lamentamos que el producto tuviera una rana viva dentro de la caja", le escribieron según la damnificada.

Por último, Allen afirmó que no piensa comer ensalada en el corto plazo. "Esto está en una caja de lechuga que se supone que pasa por un triple lavado, es orgánica y saludable", se quejó la joven.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9