Acabó revelando sus gustos sexuales en una foto

21/08/2019

California, Estados Unidos. Una joven muchacha emigro a la Universidad como tantos jóvenes que viven lejos de los centros universitarios, y que se terminan hospedando en las mismas habitaciones del instituto. Fue así que Ella Martine una muchacha residente de Orange County, decidió decorar el cuarto y enviarle una imagen a su progenitora de lo hermosa que había quedado la habitación; ante la insistencia de la madre de saber cómo eran las comodidades del establecimiento educativo. Lo que nunca pensó Elle es que en la imagen iba a revelar su “preferencia sexual” a la hora de tener una relación.

En la foto enviada, a simple vista parece sencilla, donde se observa una cama de dos plazas, una maseta colgando del techo, una mesita de luz, y la cubrecama haciendo juego con las paredes. Sin embargo Martine no se percato de guardar un pequeño objeto que se encontraba sujeto al respaldo de la cama, ¡unas esposas! Detrás de los almohadones se puede divisar las esposas enganchadas a las maderas que conforman el respaldo. La madre de la joven, atenta a los detalles, se dio cuenta y se lo dijo a su hija.

“Mamá me estuvo pidiendo fotos de mi cuarto nuevo… Finalmente le mandé una… Soy muy estúpida”, escribió Ella en un tweet que compartió junto a las fotos del chat. En la conversación, la madre le responde a la foto con tres cortos mensajes: “¡Qué lindo! Excepto por las esposas. ¿Qué onda eso?”. El tweet se viralizó, y en tres días juntó 111 mil likes, 24 mil retweets y cientos de respuestas.

¿Cómo habrá continuado la conversación? ¿La habrán hecho volver a Ella? Eso no lo sabemos.

moms been asking for pics of my new room... finally sent one... i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG