Descalifican a bailarín ruso por pegarle a su pareja en el Mundial de Tango

21/08/2019 - 18:48 País

Kirill Parshakov, un bailarín ruso que participaba junto a su esposa, Anna Gudyno, de la semifinal del Mundial de Tango de Buenos Aires fue descalificado por "incumplir con el reglamento de buenas conductas y respeto" al golpear a su compañera al bajar del escenario.

a situación fue denunciada por el Movimiento Feminista de Tango (MFT) y el jurado del Mundial de Tango de Buenos Aires tomó cartas en el asunto.

"Al finalizar la ronda, uno de los competidores dio un golpe de puño a su compañera de baile delante de varias personas", dice el comunicado de MFT.

Ana Zeliz, integrante del MFT, contó que a la mujer se le "ofreció hacer la denuncia pero ella decidió no hacerla" y agregó "si ella no quiere hacer la denuncia no se puede avanzar más, pero sí podemos visibilizar que existe este tipo de violencia y que los festivales no lo admiten".

Sin embargo la pareja de baile subió un video a la cuenta de Facebook del bailarín con su versión de los hechos: "En la semifinal del Mundial de Tango, después de nuestro baile, salimos del escenario y discutimos un poco debido al hecho de que no todo salió como queríamos, es una pena que algunas personas de los organizadores vieran nuestras emociones y haya generado un malentendido".