Sobrevivientes de abuso sexual infantil brindarán una conferencia en Santiago

El martes 27, miércoles 28 y jueves 29, la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia de Buenos Aires visitará Santiago para compartir con la comunidad “nuestros testimonios de dolor, lucha y esperanza como sobrevivientes del delito de abuso sexual y adultos protectores de niños víctimas”, tal como lo expresaron a EL LIBERAL Silvia Piceda y Sebastián Cuattromo, creadores de la mencionada ONG.

Piceda y Cuattromo recorren la Argentina para brindar conferencias sobre sus experiencias de abuso sexual infantil. A partir del martes estarán en Santiago para exponer sus testimonios y generar un ambiente de encuentro con otras víctimas. Además, ofrecerán un puente entre los niños que sufren violencia sexual y la ayuda profesional.

Silvia Piceda, cofundadora de Adultxs, habló de la ciclópea lucha que realizan en contra del delito de abuso sexual contra la infancia, “y por la tarea de construcción colectiva que llevamos adelante con Adultxs por los derechos de la infancia por todo el país”.

¿Qué actividades realizarán en Santiago a partir del martes 27?

Las actividades que vamos a desarrollar en Santiago el martes 27, miércoles 28 y jueves 29 tienen que ver con lo que brindamos a la comunidad por todo el país desde hace años que es tener encuentros abiertos. Vamos a brindar nuestros testimonios en primera persona, abrirnos al diálogo y a la reflexión crítica colectiva. Una de esas actividades centrales será el miércoles 28, a las 9, en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara de Diputados. Es por eso que convocamos abiertamente al conjunto de la ciudadanía santiagueña. El martes, miércoles y jueves vamos a tener la suerte de estar compartiendo nuestra lucha, nuestra causa colectiva y nuestros testimonios con la comunidad de Santiago del Estero. Vamos a estar brindando las herramientas del grupo solidario de pares, que es la otra gran tarea básica que llevamos adelante desde hace años. Desde que armamos este grupo tenemos como obligación y objetivo la visibilización pública del delito, porque consideramos que el silencio solo beneficia al agresor y a sus cómplices.

¿Cuál es el trabajo que realiza en el país?

Nosotros, desde el año 2012, iniciamos nuestro trabajo en esta asociación civil. En verdad, tenemos dos objetivos fundamentales: uno es la conformación de grupos de ayuda de pares. Compartimos las herramientas, el recurso de este grupo a todos los lugares en donde viajamos. Compartimos las herramientas porque es muy sencillo y porque sabemos que el hablar, que el conversar, que el compartir en un ambiente de amor, de solidaridad y de empatía ayuda a sanar a los sobrevivientes del delito de abuso y ayuda a los adultos protectores de niños víctimas en el presente también a sanar, a encontrar recursos y a encontrarse con otras personas que también están dispuestas a hablar. Todo eso ayuda que tanto sobrevivientes como adultos protectores se encuentren en un marco de paz, de sostén, de solidaridad, algo fundamental en un delito que está marcado por el silencio. El otro objetivo fundamental es la visibilización del delito de abuso. Esto es lo que nos lleva a recorrer el país. Tanto Sebastián como yo decidimos utilizar nuestras historias personales para dar el testimonio público en todos los ámbitos que nos convocan para hacer visible este delito. El hablar en primera persona sobre nuestros abusos es también para intentar que otros adultos asuman sus dolores de infancia para luego salir a proteger a los niños de hoy.

“Tenemos la obligación de ayudar”

Silvia Piceda destacó: “La intención es que en cada lugar que vamos es dejar esta semilla que tiene que ver con el aprender a hablar de estos dolores, el formar grupos, el seguir conversando y que la sociedad toda se ponga de acuerdo para defender a los niños. Lo que tenemos que recordar es que este delito, que nos sucedió en nuestras infancias, les está pasando a los niños, niñas y adolescentes de hoy. Nosotros consideramos que tenemos la obligación de ayudar y utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que esto se termine”.

“En la Argentina el delito no prescribe desde el año 2015”

¿Hay miedo de denunciar a quienes cometen abuso sexual?

Muchas veces las víctimas tardamos décadas en asumir en que fuimos abusados, en que eso que nos pasó en nuestras casas o en nuestros ámbitos de pertenencia. Muchos compañeros han tenido olvidados los abusos y en algún momento lo recuerdan. Esto hace, muchas veces, que las denuncias de abuso puedan ser realizadas muchos años después de que el delito sucedió. Esto que lo vemos públicamente, cuando aparecen actrices diciendo esto me pasó hace 20 años, esto me pasó hace 15 años. Cuando las víctimas empiezan hablar, eso dificulta muchas veces que las denuncias tengan después alguna implicancia en lo penal porque, como ha sucedido muchas veces, cuando vas a denunciar te dicen ese delito prescribió. En la Argentina el delito no prescribe desde el año 2015 porque hay una ley que es la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Esta ley es nueva y, en verdad, falta que haya conciencia en los funcionarios del Estado y en el Poder Judicial en saber que la aplicación de esta ley es fundamental. Si no hay un tipo de castigo, lo que hacen los abusadores es seguir abusando. Entonces, este tipo de ley sirve para la víctima directa que está denunciando, pero también para proteger a los niños que hoy siguen en riesgo al estar en contacto con esos abusadores sexuales.