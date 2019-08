Boca fue lapidario en la altura de Quito y puso un pie en semis

22/08/2019 - 00:46 Deportivo

Boca Juniors goleó anoche 3 a 0 a Liga de Quito en los 2850 metros de altura del Estadio Olímpico Atahualpa, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y quedó muy bien perfilado para la revancha.

Ramón Ábila, Emanuel Reynoso y Luis Caicedo en contra convirtieron los tantos del equipo de Gustavo Alfaro.

A los 47 minutos, fue expulsado Jefferson Orejuela en el local, por lo que el conjunto de la ribera jugó desde el inicio del segundo período con un hombre más.

El Xeneize no pareció sufrir los efectos de la altura, se plantó firme en el campo y manejó los hilos de un partido en el que prácticamente no sufrió sobresaltos.

Nicolás Capaldo ya avisó a los 7 minutos con un remate de Nicolás Capaldo que logró despejar con esfuerzo Adrián Gabbarini. Tres minutos más tarde, Alexis Mac Allister puso un gran pase largo entre los centrales para que Ábila dejara en el camino al arquero y abriera el marcador.

Tuvo otra “Wanchope”, a los 27, tras una buena apilada, pero su definición salió pegada al palo derecho.

La expulsión del jugador Orejuela sobre el final de la etapa mejoró aún más la situación del Xeneize, que arrancó el segundo período con otro golpe para la ilusión del elenco ecuatoriano.

Tan solo transcurría un minuto y Emanuel Reynoso clavó un tiro libre perfecto junto al poste izquierdo de Gabbarini, que nada pudo hacer para evitar el 2 a 0.

Esteban Andrada recién intervino por primera vez a los 15, cuando salió rápido para tapar un peligroso mano a mano.

Rival pobre

Liga Deportiva Universitaria de Quito, no generó nada once contra once, casi nada cuando se quedó con diez y encima cometió graves errores en defensa. A los 35, Ábila durmió a Caicedo tras un pelotazo largo de Andrada, Gabbarini le tapó el remate, pero la pelota rebotó en el propio Caicedo y se metió en el arco para darle a Boca una ventaja que lo puso con un pie en semifinales.

El desquite se disputará el miércoles 28 de agosto, en La Bombonera, y el ganador de la serie irá en semifinales con River Plate o Cerro Porteño.