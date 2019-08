El torneo Clausura se pondrá en marcha mañana con una extensa cartelera

22/08/2019 - 23:00 Cartelera

En el Complejo de Jugadores Libres, mañana se pondrá en marcha la novena fecha del campeonato clausura, con una importante cantidad de encuentros, divididos en sus diversas categorías.

En la extensa cartelera, se destaca el encuentros que sostendrán Cacheteao con Coca ante Barrio Juramento, por la categorías Libres. Coesa ante San Lorenzo es otra de las buenas propuestas.

La programación completa se detalla a continuación.

Programación.

En cancha 1 Complejo Jugadores Libres: Jorge New F.C. vs. Messina 13; Quilmes vs. Platense 14:55; Coesa vs. San Lorenzo 16:40; La Estafeta vs. San Miguel 18.

Cancha 2: Metalúrgica Dorrego vs. Kinesiólogos F.C. 13; La Gran Camada vs. Contadores Jrs 14:55; Prof. Montero Sport vs. Ciudad Satélite (Interzonal) 16:40; Ateneo vs. Centenario F.C. 18.

Cancha 3: Hampones vs. Lex D.R. 13; Intocables vs. La Eskina F.C. 14:55; Taller Dany vs. Pilchería Max Mar 16:40.

Cancha 4: Cacheteao Con Coca vs. Barrio Juramento 13; Barrio Sáenz Peña vs. Aesya 14:45.

Cancha 5: Peronismo 26 de Julio vs. Halcones 13; La Reserva vs. Ramón Carrillo 14:55; Gremio F.C. 32 vs. Abogados Cuervos 16:40; Combustibles Bertolotti vs. Los Coyotes 18.

Cancha 6: Industria F.C. vs. vs. Napoli Black 13; Villa Las Delicias vs. Newbery 14:55; Yanda City vs. Sparta F.C. (Interzonal) 16:40.

Cancha 7: San Pau Sport Team vs. Napoli 13; Amigos del Fútbol vs. Valencia 14:55; Lex D.R. vs. Empoli 16:40.

Cancha 8: Niupi vs. Galácticos 13; Cristal vs. 22 y Media 14:55; Industria F.C. vs. Necochea 32 16:40.

Cancha 9: La Moreno vs. Málaga 13; Taller Willi vs. Estudio Jurídico LYP 14:55; Pukará vs. La Kinchada 16:40.

Cancha 10: Manzana 6 vs. Sky Leverkusen 14:30; Sargento Cabral vs. Rejunte 17.l