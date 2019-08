Femia pidió mucha dinámica y agresividad

23/08/2019 - 01:01 Deportivo

El volante de Central Córdoba, Nicolás Femia, palpitó el duelo del domingo. “Racing es un equipo que tiene jugadores de jerarquía que, en una u otra jugada, si te descuidas, la pagas caro. Pero nosotros vamos a jugar a lo que veníamos jugando, haciendo lo nuestro, con mucha dinámica y mucha agresividad, pero por sobre todas las cosas con mucha humildad y estando tranquilos. Vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos acá en casa”, manifestó.

“Nosotros todos los partidos jugamos con el cuchillo entre los dientes. Quedó demostrado ante Atlético Tucumán, donde manejamos el partido y el ritmo del partido. Por ahí, contra Talleres, se nos complicó un poco más porque era otra cancha, otras dimensiones, otros jugadores. Pero el domingo ellos van a querer reponerse con nosotros y no se lo tenemos que permitir. Estamos preparándonos para eso”, agregó.

Femia reconoce el potencial del rival, pero no le teme: “Ellos tienen mucha jerarquía, pero dentro de la cancha somos once contra once. Y nosotros como equipo estamos muy bien, estamos sólidos, estamos firmes”.

“La idea es cortar los circuitos de pases de Racing, ya sea arriba o en el medio. Y después imponer nuestro juego”, agregó el autor del gol del triunfo ante Atlético Tucumán, en lo que fue hasta ahora la única victoria que registra el Ferro en esta Superliga.

Por último, el jugador que llegó desde Sacachispas se refirió al gran momento personal que atraviesa. “Me siento muy bien y estoy tranquilo. Si te desesperas es mucho peor. Estoy con confianza y todo el cuerpo técnico me habla y me aconseja mucho. En lo personal estoy muy contento”, concluyó el volante interior. l