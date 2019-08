Old Lions, ante una dura prueba

24/08/2019 - 01:57 Deportivo

Old Lions protagonizará esta tarde un atractivo choque de punteros cuando visite, desde las 15.30 en Resistencia, a Curne de Chaco por la tercera fecha de la Zona 8 del Torneo del Interior B que organiza la UAR, a la cual ambos equipos llegan invictos.

El equipo santiagueño viene de ganar sus dos primeros partidos en condición de local frente a San Ignacio Rugby de Mar del Plata (27-22) y ante Roca RC de Río Negro (47-23) y hoy afrontará su primer test en condición de visitante justo ante el rival más peligroso y que en la fecha pasada consiguió un triunfo muy importante como visitante en Mar del Plata.

El “León” está afrontando este certamen con varias bajas respecto del equipo que realizó la gran campaña en el Regional del NOA, tal el caso de Luciano Zelaya en la primera línea, Federico Parnás y Aníbal Panceyra en la tercera, el apertura Carlos Coronel, el medio scrum Luis Ibarra y los wingers Leandro Cuello y Adrián Arévalo. Ellos se suman a Juan Pablo Enriquez y Pablo Samales, dos referentes del equipo, que recién están volviendo de largas lesiones.

Esto motivó al cuerpo técnico integrado por Lito Molina y Carlos Rafael a darle rodaje a varios juveniles, que respondieron en los primeros encuentros y supieron disimular en parte estas ausencias de peso.

Por este motivo la prueba de hoy será muy buena para medir el actual nivel del equipo, que está guiado por la experiencia del capitán Facundo Leiva, figura del último partido, y del gran momento que atraviesan jugadores como el fullback Juan Villalba y Matías Germán, quien está actuando como apertura en muy buen nivel.

La formación para hoy será la siguiente: Álvarez, Pérez Carletti, Cáceres; Mendieta, Ramírez; Charriol, Ovejero, Ramos; Candussi, Germán; Santillán, Heredia, Leiva, Barraza; Villalba.

Toda la tercera fecha

Zona 5: Old Christians (Urug.) vs. Liceo (Mendoza) y Santa Fe Rugby vs. Jabalíes (Río Negro).

Zona 6: Palermo Bajo (Cba.) vs. Los Tordos (Mza.) y Comercial (Mar del Plata) vs. Aguará (Formosa).

Zona 7: La Tablada (Cba.) vs. Huirapuca (Tuc.) y Crai (Ros) vs. Montevideo Cricket (Uru). Zona 8: Roca RC (Río Negro) vs. San Ignacio (Mar del Plata).l