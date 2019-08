Choque de escoltas en el amateur loretano

24/08/2019 - 14:29 Interior

LORETO, Loreto (C) En la apertura de la fecha Nº 17 del apasionante campeonato Regular de la Asociación de Futbolistas Amateur Loreto (AFAL), que hace disputar este torneo bajo el nombre de Roger “Petaca” Galván se enfrentaron Jorge Newbery con El Mechero.

El segundo encuentro lo protagonizan Los Esquineros y el siempre difícil Alberdi Junior.

En los dos primeros encuentros de esta jornada se disputan los puestos de vanguardia a tan solo tres fechas del final del campeonato que hasta el momento tiene un final.

Todos los partidos se disputan en el predio del club Unión Obrera.

La fecha se completa con los encuentros Buhscas vs. Avenida; Bº Centro vs. Futbol Club Talleres Centenarios; Alma y Vida vs. Palermo; Bº Libertad vs. Club Social Deportivo Barrio Oeste; Albañiles vs. Los Pinchas; Avenida vs. Defensores de Remanso

La lucha de 14 equipos por el ingreso a la liguilla que disputarán los ocho equipos mejores clasificados de este torneo se encuentra al rojo vivo, las últimas cuatro plazas que son el pasaje al segundo torneo del fútbol amateur loretano se definirán en las próximas tres fechas finales debido a la paridad de los equipos de punta lo que reduce las posibilidades de muchos que pretenden ingresar a la liguilla final.