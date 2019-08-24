CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de agosto de 2019

-
CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
18.00 RELATOS CRIMINALES
19.00 CINE. YO ROBOT
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. YO ROBOT (CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 EL CHALLENGE, DESAFÍO DE ESTILISTAS
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
19.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
20.00 DOCUMENTALES
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 VEER
14.30 EL CHAVO
18.00 DALE LIKE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
23.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICKET AL SHOW
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO) HUAICO HONDO VS.HURACÁN
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
07.05 JACK
09.20 BAD MOMS
11.11 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
13.35 THE PRINCESS DIARIES
15.52 JACK
18.07 GOLDEN COMPASS
20.08 BAD MOMS
22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
TCM
08.14 LOST - EVERY MAN FOR HIMSELF
08.59 LOST - THE COST OF LIVING
09.44 LOST - I DO
10.28 MAD ABOUT YOU - TOGETHERNESS
10.54 MAD ABOUT YOU - WEEKEND GETAWAY
11.20 LOST - NOT IN PORTLAND
12.05 LOST - FLASHES BEFORE YOUR EYES
12.50 LOST - STRANGER IN A STRANGE LAND
13.35 LOST - TRICIA TANAKA IS DEAD
14.20 LOST - ENTER 77
15.04 MAD ABOUT YOU - TOGETHERNESS
15.30 MAD ABOUT YOU - WEEKEND GETAWAY
15.56 PRIMER IMPACTO
17.22 LEYENDAS DE PASIÓN
19.44 PEARL HARBOR
23.00 THE PATRIOT
TNT
09.32 HERE COMES THE BOOM
11.28 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
13.50 UN SUEÑO IMPOSIBLE
16.12 SON COMO NIÑOS 2
18.02 JUST GO WITH IT
20.12 THE PACIFIER
22.00 UN NOVATO EN APUROS 2
SPACE
06.49 TRESPASS
08.34 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD
10.42 FURIA DE TITANES
12.30 WRATH OF THE TITANS
14.12 JACK EL CAZA GIGANTES
16.14 JUMANJI
18.07 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
19.55 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 LÍBRANOS DEL MAL
CINECANAL
11.05 PODER SIN LÍMITES
12.35 LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN
14.07 LA ERA DE HIELO
15.35 ICE AGE. THE MELTDOWN
17.10 ICE AGE. DAWN OF THE DINOSAURS
18.50 LA ERA DEL HIELO 4
20.22 LA ERA DE HIELO. CHOQUE DE MUNDOS
22.00 MI NUEVA YO
23.42 ¡HOMBRE AL AGUA!
VOLVER
07.40 EL PROFESOR PATAGÓNICO
09.20 EL PROFESOR TIRABOMBAS
11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE
11.30 ESTRENO
13.00 ENCUENTROS MUY CERCANOS CON SEÑORAS DE CUALQUIER TIPO
14.45 LOS FIERECILLOS INDOMABLES
16.15 LOS REYES DEL SABLAZO
17.50 LA GALERÍA DEL TERROR
19.25 DEPARTAMENTO COMPARTIDO
21.00 ROMPEPORTONES
23.00 LA RISA ES BELLA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES AMERICANAS, CON EL BALLET PERFUME DE CARNAVAL.ENTRADA: ALIMENTO NO PERECEDERO.
*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.
*SÁBADO 31, A LAS 21, ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.
*1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.
PARANINFO DE LA UNSE
(BELGRANO (S) Nº 1912)
EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DE CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
PAW PATROL (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
25/08 -14:30 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/08 -20:20 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
25 AL 28/08 22:00 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
25/08 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:20 (Cast
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/08 - 19:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
25 AL 28/08 21:50 hs (Subt)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
25/08 14:45 hs (Cast) 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
25/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
25 /08 - 14:45 hs -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 28/08 -19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 19:50
15:20 (sábado y domingo)
LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30
ANGRY BIRDS 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:40
15:10 (sábado y domingo)
PAW PATROL ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40
15:00 (sábado y domingo)
HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40
SUBTITULADA 2D 21:40 SÓLO JUEVES
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 05-10-2019
IT 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250
Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada general: $260
jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.