CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de agosto de 2019

24/08/2019 - 20:42 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

18.00 RELATOS CRIMINALES

19.00 CINE. YO ROBOT

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. YO ROBOT (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 EL CHALLENGE, DESAFÍO DE ESTILISTAS

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

20.00 DOCUMENTALES

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 VEER

14.30 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICKET AL SHOW

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (FEMENINO) HUAICO HONDO VS.HURACÁN

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

PELÍCULAS

CINEMAX

07.05 JACK

09.20 BAD MOMS

11.11 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

13.35 THE PRINCESS DIARIES

15.52 JACK

18.07 GOLDEN COMPASS

20.08 BAD MOMS

22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

TCM

08.14 LOST - EVERY MAN FOR HIMSELF

08.59 LOST - THE COST OF LIVING

09.44 LOST - I DO

10.28 MAD ABOUT YOU - TOGETHERNESS

10.54 MAD ABOUT YOU - WEEKEND GETAWAY

11.20 LOST - NOT IN PORTLAND

12.05 LOST - FLASHES BEFORE YOUR EYES

12.50 LOST - STRANGER IN A STRANGE LAND

13.35 LOST - TRICIA TANAKA IS DEAD

14.20 LOST - ENTER 77

15.04 MAD ABOUT YOU - TOGETHERNESS

15.30 MAD ABOUT YOU - WEEKEND GETAWAY

15.56 PRIMER IMPACTO

17.22 LEYENDAS DE PASIÓN

19.44 PEARL HARBOR

23.00 THE PATRIOT

TNT

09.32 HERE COMES THE BOOM

11.28 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

13.50 UN SUEÑO IMPOSIBLE

16.12 SON COMO NIÑOS 2

18.02 JUST GO WITH IT

20.12 THE PACIFIER

22.00 UN NOVATO EN APUROS 2

SPACE

06.49 TRESPASS

08.34 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD

10.42 FURIA DE TITANES

12.30 WRATH OF THE TITANS

14.12 JACK EL CAZA GIGANTES

16.14 JUMANJI

18.07 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.55 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 LÍBRANOS DEL MAL

CINECANAL

11.05 PODER SIN LÍMITES

12.35 LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN

14.07 LA ERA DE HIELO

15.35 ICE AGE. THE MELTDOWN

17.10 ICE AGE. DAWN OF THE DINOSAURS

18.50 LA ERA DEL HIELO 4

20.22 LA ERA DE HIELO. CHOQUE DE MUNDOS

22.00 MI NUEVA YO

23.42 ¡HOMBRE AL AGUA!

VOLVER

07.40 EL PROFESOR PATAGÓNICO

09.20 EL PROFESOR TIRABOMBAS

11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE

11.30 ESTRENO

13.00 ENCUENTROS MUY CERCANOS CON SEÑORAS DE CUALQUIER TIPO

14.45 LOS FIERECILLOS INDOMABLES

16.15 LOS REYES DEL SABLAZO

17.50 LA GALERÍA DEL TERROR

19.25 DEPARTAMENTO COMPARTIDO

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA RISA ES BELLA

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES AMERICANAS, CON EL BALLET PERFUME DE CARNAVAL.ENTRADA: ALIMENTO NO PERECEDERO.

*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.

*SÁBADO 31, A LAS 21, ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.

*1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) Nº 1912)

EL 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22, CARTAS DE AMOR.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

*JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 22.30, SHOW DE MAXI MENDIETA, CON HERNÁN NIETO (HIJO DE CHANGO NIETO) Y PABLO ARAUJO, COMO INVITADOS ESPECIALES.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.

CINES

SUNSTAR

PAW PATROL (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

25/08 -14:30 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/08 -20:20 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25 AL 28/08 22:00 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

25/08 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:20 (Cast

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/08 - 19:30 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25 AL 28/08 21:50 hs (Subt)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

25/08 14:45 hs (Cast) 17:50 hs (Cast) 21:00 hs (Subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

25/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

25 /08 - 14:45 hs -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/08 -19:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 19:50

15:20 (sábado y domingo)

LA ODISEA DE LOS GILES APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:30

ANGRY BIRDS 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:40

15:10 (sábado y domingo)

PAW PATROL ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:40

15:00 (sábado y domingo)

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D 19:10 - 21:40

SUBTITULADA 2D 21:40 SÓLO JUEVES

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 05-10-2019

IT 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:15 - 22:40

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250

Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada general: $260

jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.