Central Córdoba, cerca de quebrar al campeón

26/08/2019 - 06:44 Deportivo

Central Córdoba tuvo “contra las cuerdas” ayer a Racing Club de Avellaneda, último campeón de la Superliga Argentina de Fútbol, pero no pudo quebrar la resistencia del arquero Gabriel Arias y debió conformarse con un empate sin goles en el estadio “Alfredo Terrera”, que lució un marco imponente, por la cuarta fecha del certamen.

Ambos terminaron con diez jugadores ya que sobre el final del encuentro fueron expulsados Matías Zaracho (RC) y Hugo Vera Oviedo (CC).

Central arrancó con todo y ejerció una presión alta sobre un Racing que no podía hacer pie en el campo de juego. Lo mejor del equipo de Coleoni se vio en ese primer cuarto de hora inicial, en la que tuvo una chance muy clara en los pies de Valencia, ingresando al área por derecha, pero el desvío justo del chileno Díaz mandó el balón al córner.

Un remate de media distancia de Vega, desde el borde del área, no fue gol por la gran respuesta de Arias, que con su mano derecha mandó la pelota por encima del travesaño.

La otra chance clara del local en ese arranque furioso terminó en polémica, porque el árbitro Vigliano ignoró un claro penal por mano de Orban tras cabezazo de Herrera, que sorpresivamente apareció en la formación titular en lugar de Femia, pasando el “Ferro” del 4-1-4-1 al 4-4-2.

Ese esquema le dio mayor presencia en el área rival a Central ya que Valencia no estuvo tan solo y además Herrera ingresó muy bien. También fue importante el aporte de Melivilo por las bandas, para ensanchar la cancha y buscar el cabezazo de los delanteros en el área.

Pero después de ese cuarto de hora el equipo de Coudet emparejó el trámite en la zona media, con el buen trabajo de Solari, aunque le faltó más acompañamiento de Zaracho y Montoya por las bandas.El calor también empezó a jugar su partido y los jugadores sintieron el desgaste.

El “Ferro” tuvo algunas aproximaciones, sobre todo con pelota parada, pero ya no pudo inquietar al golero visitante.En el otro arco, el “Ruso” Rodríguez, casi no tuvo trabajo porque la pelota casi no le llegó a Lisandro López ni a Nicolás Reniero. La única acción de riesgo fue un remate del capitán visitante, que se fue por arriba del travesaño.

En el complemento arrancó mejor Racing y casi sorprende a los dos minutos con un cabezazo de Solari, apenas desviado, tras un buen centro de Zaracho desde la derecha. Y a los 4’, Montoya quiso enviar un centro y le salió al arco, pero la pelota cayó sobre el techo del mismo.

Ese inicio favorable a la visita fue apenas un espejismo, porque Central recuperó el dominio territorial. Y con el ingreso de Galeano y Alzugaray, a los 18 minutos, el equipo mejoró notablemente y volvió a cargar contra el área de Arias.Galeano se convirtió en el eje del juego, por su ubicación para recuperar y rapidez para salir jugando siempre con el mejor pase.

Y Alzugaray fue su socio perfecto. Justamente ambos protagonizaron la más clara, a los 28’, con un centro de Galeano y el cabezazo de Alzugaray, de pique al suelo y sin marcas, que se fue por encima del travesaño cuando el arquero visitante estaba vencido.

Racing parecía conformarse con el punto y ni siquiera apostaba a una contra. Central lo siguió buscando hasta el final, pero tuvo que conformarse con un empate en cero, pero dejando una muy buena imagen.