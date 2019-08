Coleoni piensa en Lanús y Correa podría ser el reemplazante de Vera Oviedo

27/08/2019 - 00:25 Deportivo

Pasó el empate ante Racing y en el Oeste ya se piensa con todo en el próximo compromiso en esta Superliga Argentina de Fútbol.

Central Córdoba afrontará el viernes una verdadera final en la lucha por engrosar el promedio para evitar el descenso. Su rival de turno será el Lanús de Luis Zubeldía, que llegará al duelo con el “Ferroviario” muy entonado, tras sus victorias ante Vélez y Unión en las últimas dos jornadas del certamen.

El cotejo entre el elenco santiagueño y el “Granate” será el que abra esta quinta fecha, el viernes a las 19 y el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, ya comenzó a pensar en el probable once que saltará al campo de juego en la “Fortaleza”.

De seguro, el DT cordobés realizará al menos una variante, respecto de la formación inicial que viene de igualar ante la “Academia” el pasado domingo en el Oeste.

Es que el defensor paraguayo, Hugo Vera Oviedo, fue expulsado por doble amarilla y deberá cumplir la fecha de suspensión. Y el principal candidato a reemplazarlo en la zaga central es nada más y nada menos que el experimentado defensor uruguayo, Nicolás Correa.

El “Coto” fue titular en el encuentro por Copa Argentina que Central Córdoba derrotó a All Boys el pasado miércoles en cancha de Unión de Santa Fe. Esta podría ser su primera chance para ser titular en esta Superliga.

Otro candidato a ingresar en este puesto es el joven defensor Oscar Salomón, quien fue uno de los últimos refuerzos en sumarse al “Ferro”, proviniente de Boca Juniors.

Pero esta podría no ser la única variante que introduzca Coleoni en el Sur, ya que hay varios jugadores que vienen pidiendo pista.

Lisandro Alzugaray es uno de ellos en el mediocampo. El ex Atlético Paraná se viene destacando en los minutos que le toca jugar y fue el autor del gol del empate ante Talleres en Córdoba. El domingo ante Racing, cuando entró le cambió la cara al equipo y hasta estuvo cerca de volver a anotar.

El colombiano Joao Rodríguez, autor del gol frente a All Boys, es otra de las cartas que tiene en el banco un Coleoni que sabe que al equipo le está costando la definición. Valencia aún no pudo anotar en el Ferro y habrá que ver si el DT lo mantiene en el once inicial.

De todas formas, sería prematuro hablar hoy de un equipo inicial ante Lanús y Coleoni, si bien lo definiría antes, no lo dará a conocer hasta el mismo viernes.

El “Ferro” lleva dos empates consecutivos y acumula cinco puntos en el campeonato. El duelo que viene será ante uno de los rivales directos en la lucha por evitar el descenso y el elenco santiagueño intentará traerse un buen resultado de Buenos Aires.