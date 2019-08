Vega apunta a seguir sumando ante Lanús

27/08/2019 - 00:28 Deportivo

Central Córdoba dejó atrás el empate ante Racing y ahora se mentaliza en el encuentro que sostendrá el viernes ante Lanús, por la quinta fecha de la Superliga, así lo afirmó el mediocampista central y capitán del equipo, Cristian Vega.

El “Kili”, además, reveló cómo sintió el cambio de categoría.

“Apuntamos a sumar la mayor cantidad de puntos para lograr nuestro objetivo de mantenernos en primera división y se viene otro partido difícil y complicado como es Lanús. Tenemos que seguir ajustando algunas cosas”, aseguró Vega, palpitando el próximo compromiso del “Ferro”.

“Es un rival que juega bien, con jugadores de jerarquía y que en su cancha se hace muy fuerte. Debemos contrarrestar eso, con nuestro juego”, completó.

El “Kili”, surgido de la cantera de Central Córdoba, debutó cuando el equipo participaba en el Federal A y luego, también jugó en el Nacional B. Ahora, jugando en Superliga, reflejó cómo sintió el cambio de categoría.

“Uno se siente bien, y nos adaptamos ya a la categoría, pese al cambio rotundo. Pero de a poco me voy adaptando, y creo que seguimos creciendo como equipo. Hay que ser inteligentes durante los 90 minutos de juego, porque el nivel es otro, y un error te puede costar muy caro en esta categoría. Físicamente me encuentro bien”, indicó.

Vega, también reflejó que le perdura el lamento por no haber podido sumar los tres puntos, en el juego ante Racing, asegurando que fueron superiores.

“Creo que fuimos superior a Racing y solamente nos faltó meterla, ya que tuvimos las situaciones más claras para convertir. Pero lo importantes es que tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, ya que hay un gran plantel”.

Sobre la jugada polémica, en la que no le cobraron un claro penal a favor de Central Córdoba, el volante fue contundente.

“En el partido no lo vi, pero cuando me hicieron ver en el vestuario, no lo podía creer. Ya está, no hay excusas, sólo lamentos”, finalizó.