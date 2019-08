Audio | Productor ofreció un bono de 5 mil a sus empleados si Macri llega al balotaje

27/08/2019 - 12:36 País

En las últimas horas se viralizó un audio en el que un productor agropecuario, insta a sus empleados a votar a Macri a cambio de un bono de 5 mil pesos que pagaría con el suelo de octubre, si es que el candidato de Juntos por el Cambio logra llegar a un balotaje.

En la grabación se puede escuchar al sujeto identificado como Gonzalo Blasco, explicando que tras una reunión mantenida con otros productores, algunos llegarían a pagar hasta 10 mil pesos si es que el actual presidente consigue llegar a la segunda vuelta.

"En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $5.000 si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre", señaló el audio.

"Se discutió un poco el precio. Algunos opinan pagar tres, otros cinco, hay uno que paga $10.000, así que esto es muy importante", continuó en el mensaje. "La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (a la fórmula Fernández-Fernández) y viene uno para Mauricio. Esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenle a sus vecinos, a sus amigos", concluye el mensaje.

La viralización de este audio, generó una fuerte controversia por las características clientelares de la oferta. "No es del todo así", indicó luego Blasco tras confirmar que era suyo.

"Grabé un audio para mis amigos, en el que digo que Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Nosotros le pagaríamos un bono de 3000 o 5000 pesos".

"Es una promesa de premio que no se sabe si pasará", concluyó el productor.