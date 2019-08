Evangelio según san Mateo (23,27-32):

27/08/2019 - 23:06 El Evangelio

En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados! Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre; lo mismo vosotros: por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: “Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas!”. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. ¡Colmad también vosotros la medida de vuestros padres!”

Comentario

En el evangelio de hoy nos choca oír palabras tan duras de Jesús como las dirigidas a los escribas o estudiosos de la Ley; y a los fariseos o cumplidores de la Ley; con los que aparentemente el profeta de Nazaret tendría que tener más bien convergencia y cordialidad, dados el proyecto de ambos grupos con el del mismo Jesús. Es más a lo largo de su vida, Jesus se encontró con escribas y fariseos inquietos buscadores del Reino de Dios, como el escriba que se acerca a él preguntándole por el mandamiento principal y del que Jesús dice que ‘no está lejos del reino de Dios’(Mc 12,34); el fariseo Nicodemo (Jn 3,1) que lo busca para responder a las preguntas esenciales de la vida, que lo defenderá ante el sanedrín (Jn 7,50-51); o el mismo autor del evangelio de Mateo, un escriba que se ha hecho discípulo del Reino”.

Entonces, ¿a qué viene la confrontación de Jesús con estos grupos expresada con esas palabras tan duras? Como en otras ocasiones, el autor del Evangelio retrotrae al tiempo de Jesús el conflicto que en el año 80, cuando se escribe el evangelio, está viviendo la comunidad judeocristiana de Mateo con la nueva reagrupación de escribas y fariseos en el recién nacido rabinismo en el 70d.C. a causa de quien es el verdadero intérprete de la Ley de Moisés. Mientras los rabinos de Jamnia se consideraran los auténticos intérpretes de la Ley, la comunidad mateana identificarán a Jesús como el verdadero Maestro de la Ley.

Jesús pronuncia siete ¡ayes!, genero profético que, al contrario de las Bienaventuranzas, declara que una persona por su conducta, anda por el camino de la perdición. El texto del evangelio de hoy recoge las dos últimas. En la sexta presenta a los escribas y fariseos como icono de la hipocresía más absoluta, ya que al igual que los sepulcros son blancos por fuera, están llenos de muertos y podredumbre por dentro; el exterior no se corresponde al interior (23,27-28). En cuanto a la séptima y última, señala a los escribas y fariseos como homicidas, en cuanto culminan la obra de sus padres, asesinos de los profetas, y por tanto de los voceros de Dios.

Lo que se condena en el discurso no es el fariseísmo, es decir, el celo por cumplir la ley, ni a los escribas estudiosos del Ley, sino las deformaciones en las que han caído y que amenazan a toda persona humana, entre las que destaca como una sacudida la palabra ¡hipócritas!. La Palabra de hoy nos interpela: ¿Acaso los cristianos no hemos caído en más de una deformación fosilizando determinadas prácticas o ritualismos del pasado? Aunque suene fuerte, ¿podemos oír hoy la palabra hipócrita dirigida a nosotros porque no armonizamos de forma coherente nuestra palabra, nuestra mente y nuestra conducta?l