Investigaciones que caben en casos similares

28/08/2019 - 02:04 Santiago

Por parte del Colegio de Abogados, el Dr. Ruiz Alvelda Guillermo, presidente del Tribunal de Disciplina, en el caso de que alguien presentara documentación apócrifa para matricularse como profesional, indicó: “Sería una persona que tendría que ser investigada por haber cometido el delito de falsificación de instrumento público o privado, según corresponda, y luego ver si hay alguna implicancia de otra persona que haya hecho la adulteración o aún si corresponde algún sello oficial y demás elementos de la universidad”.

Sobre el procedimiento, detalló: “En este Colegio, el egresado tiene que llegar con el título, el analítico que expide la facultad y con una constancia de que está en trámite el definitivo. Con eso se toma juramento dos veces por mes a las personas que han sido aceptadas como matriculadas y, a su vez, hay un fiador, o sea un profesional matriculado, que presta fianza, que responde por la situación académica del matriculado nuevo”.

Luego enfatizó: “Sin la titulación que expide el Ministerio de Educación de la Nación o la universidad local con certificación del Ministerio de Educación, no habría posibilidad de matricular a nadie, porque no constaría el título. Es más, si durante un año no presenta el diploma definitivo se le puede dar de baja a la matrícula”. En caso de demora, se puede pedir prórroga.l