El Torneo Anual arranca mañana y confirmó su 1ª fecha

29/08/2019 - 01:11 Deportivo

Se dio a conocer la programación del primer capítulo del Anual 2019 ‘Pablo Ariel Toviggino’, certamen que tendrá una nueva forma de disputa e iniciará mañana. Tendrá tres zonas: ‘Capital’, ‘Banda’ y ‘Robles’.

En la Zona Capital estarán Güemes, Unión Santiago, Central Córdoba, Mitre, Estudiantes y Comercio CU. Por la Zona Banda participarán Sarmiento LB, Central Argentino LB, Banfield LB, Vélez SR, Villa Unión LB y Agua y Energía LB. Entre tanto, en la Zona Robles competirán Independiente de Fernández, Sportivo Fernández, Defensores de Forres, Instituto Dep. Santiago, Independiente de Beltrán y Unión de Beltrán.

Serán 10 fechas, con partidos de Ida y Vuelta y la inclusión de los denominados ‘Clásicos’.

Programación de la fecha 1:

ZONA CAPITAL. Comercio vs. Mitre (martes 3/9 a las 16); Central Córdoba vs. Unión Santiago (a confirmar); Güemes vs. Estudiantes (domingo 1/9, a las 11).

ZONA BANDA. Agua y Energía vs. Sarmiento (Mañana viernes 30/8, a las 16).

Central Argentino vs. Vélez (domingo 1/9, a las 11). Banfield vs. Villa Unión (martes 3/9, a las 16).

ZONA ROBLES. Instituto vs. Independiente F. (lunes 2/9, a las 16). Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán (domingo 1/9, a las 11). Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres (domingo 1/9, a las 14). l