Choya recibirá al mejor fútbol amateur del departamento homónimo

30/08/2019 - 00:24 Interior

CHOYA, Choya (C). Los equipos que representan a varias localidades del interior choyano se concentrarán mañana en esta localidad para disputar la quinta fecha del apasionante certamen que es coordinado por la Liga Departamental de Fútbol.

En esta oportunidad lo organiza la Unión Choyana y dará inicio el primer partido a las 9.

El fixture será el que se detalla a continuación: Leones vs. San Bernardo; Carboneros vs. Arsenal Fútbol Club; Los Powers vs. Casas Blanca; El Norte vs. Santa Rita; Club Atlético Choya vs. La Juventud; Unión Choyana vs. Banda Verde y el clásico entre Los Galgos y Club Atlético Laprida.

La punta está liderada con 10 unidades por La Juventud que fue el último campeón.