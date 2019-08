El que manda ahora es 25 de Mayo, tras vencer 1 a 0 a La Costanera

30/08/2019 - 01:43 Amateur

LAS TERMAS, Río Hondo (C) 25 de Mayo alcanzó la punta del torneo al vencer por 1 a 0 a La Costanera y aprovechando que Los Dorados le ganó a San Martín por 2 a 1. Los encuentros se jugaron en el marco de la 10ª fecha del campeonato “Municipalidad de Las Termas de Río Hondo” y la copa “Corralón Mukdise” que organiza la Liga Termense de Fútbol. Los partidos se jugaron en la canchas de 25 de Mayo y del Atlético Vinará.

Con un juego atildado, “25” pudo vencer 1-0 a La Costanera, con gol de Gabriel Argibay.

Los Dorados le quitó el invicto a San Martín al ganarle por 2 a 1. Vencía San Martín, con gol de Carlos “Colo” Gauna, pero Los Dorados lo dio vuelta con los tantos de Leonel Villalba y el colombiano Williams Estupiñan.

Villa Balnearia volvió al triunfo al vencer por 2 a 1 al alicaído Belgrano y otra vez se prende.

Villa Nueva goleó por 3 a 0 al débil Sebastián Legresti, que no encuentra el rumbo en el torneo. Vinará, en su cancha, logró su segunda victoria consecutiva al vencer por 2 a 1 a Termas.

Sector El Alto no pudo escalar en la tabla y debió conformarse con un empate en un gol por bando con el desconocido Argentino. La próxima fecha (11ª) arrancará hoy en cancha de 25 de Mayo: 14.15, Sebastián Legresti vs. Los Dorados; 16.15, San Martín vs. La Costanera. Mañana, en 25 de Mayo: 14.15, Termas vs. Villa Nueva; 16.15, S. El Alto vs. 25 de Mayo. En Vinará: 16.15, Barrio Adela vs. Argentino. Domingo: 14.15, V. Balnearia vs. Vinará.