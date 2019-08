FÚNEBRES | 31 de agosto de 2019

31/08/2019 - 01:26 Funebres

Fallecimientos

- Marta Ofelia Ruiz (Loreto)

- Blanca Mitre de Cura (Suncho Corral)

- Miguel Sabino Heredia (Quimilí)

- Franco Germán Campos (Quimilí)

- Olanda Corlli

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BACCINO, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/19|. Mi Patri querida: puedes llorar porque se ha ido o puedes llorar porque ha vivido, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno de amor que compartieron, puedes llorar cerrar tu mente, sentir el vacio y dar la espalda o puedes hacer lo que a el le gustaría, abrir los ojos, sonreir, amar y seguir. (David Harkins). Chiqui Suarez y flia.

CORLLI, OLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/19|. Su hermana Lilia Corlli de Abido, sus hijas Lilia Inés, Marta Liliana y María Lucrecia Abido participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

CORLLI, OLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/19|. Su hermano Carlos Corlli y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

CORLLI, OLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/19|. Siempre te extrañaremos querida tía Negra: tus adoradas sobrinas nietas Evelyn María y Daiana María Mdalel Abido participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

CORLLI, OLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Argentino H. Ledesma, Mirta Allall de Ledesma, sus hijos Alejandro, Sandra, Fernando, Gladis participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CORTÉS GIL, ESTERGIDIO (PUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus amigos Rina, José, Maxi, Antonella y Amira participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijos y nietos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CORTÉS, GIL ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Cacho Coria, su esposa Mirna y sus nueve hijos lloran amargamente la partida de este mundo de su querido y amado tio Puchito. Tu recuerdo quedará en nuestros corazones. Descansa en paz. Desde Nueva Francia.

LEIVA, NAMITALAH HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Jose Isa Assan, Delia Leon de Assan acompañan en el dolor a su hermana Mirta y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, NAMITALAH HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. El grupo de amigos "Juntos en la vida", participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestrra amiga Mirta. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE NAVARRO, ANA MAXIMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Roberto Kairuz y familia participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

MITRE DE CURA, BLANCA (q.e.p.d) Fallecio el 28/8/19|. Sus hijos: Ricardo, Carlos, Monica y patricia. Con sus respectivas flias. participan con profundo dolor la partida de nuestra madre al Reino de Dios. Rogamos oraciones a su querida memoria.

RAJAL DE ABED, GILDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

RAJAL DE ABED, GILDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

RAJAL DE ABED, GILDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina Hadla e hijos participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

RAJAL DE ABED, GILDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Personal y directivos de Cable Express participan con dolor el fallecimiento de la madre del Secr. Gral. Marcelo G. Abed, la Sra. Gilda Rajal de Abed.

RAJAL DE ABED, GILDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. El gerente de Cable Express Roberto Baraldo participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sec. Gral. Marcelo G. Abed, la Sra. Gilda Rajal de Abed.

RAJAL DE ABED, GILDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. El gerente tecnico Ing. Luis Ganem participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sec. Gral. Marcelo G. Abed, la Sra. Gilda Rajal de Abed.

RODRÍGUEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/19|. Sus primos Mario Enrique y Maria Esther Anna con sus respectivas familias, lamentan con pesar participar su fallecimiento y acompañan a Gringa, Silvina y José en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/19|. Señor recíbelo en tus brazos y hazlo partícipe de la gloria eterna". C.P. Julio B. Salomón y familia y su tía Victoria Nuno de Salomón partcipan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO DE GENEROSO, MODESTA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Para mi seño Carolina con todo mi amor. Hoy desando un camino, desando soles y desando mañanas que siempre vuelven con sus aromas e irreverentes sonidos, desando aquellas palabras, aquella ultima palabra, hoy mis venas te recuerdan escuelita, hoy la nostalgia se hace carne y desata aquellos nudos del alma. Su alumna Chiqui Suarez, abrazos a Silvia y Miguel e hijos.

SOSA DE VIDARTE, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el México el 20/8/19|. "No llores si me amas.... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo.... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hijo Jorge Daniel Vidarte, su hija pol. Carla Lorena Acuña, sus nietos Zoe, Salvador y Jeremías, Franco y Guillermo participan con profundo dolor su partida e invitamos al responso e inhumación de sus restos a realizarse hoy a las 11,30 hs. cementerio privado Parque de la Paz.

SOSA DE VIDARTE, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el México el 20/8/19|. Mirta Pastoriza, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Norma y ruega oraciones en su querida memoria.

SOSA DE VIDARTE, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el México el 20/8/19|. "Que tu espíritu vuele libre hasta fundirse con la Luz". Patricia Valdora participa el fallecimiento de su entrañable amiga..

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d) Falleció el 29/8/19|. Llamil querido, descansa en paz. Vamos a extrañar tu buen humor y tus bromas. Sus primos Beatriz Naufal y Oscar Ocampo Molina, Daniel Naufal y Marisa Campos.

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d) Falleció el 29/8/19|. Muñeca de Vittar, sus hijos Jorgito, Alejandro, Cecilia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d) Falleció el 29/8/19|. Mirna Loys y sus hijos Marcia, Ziomar y Magalí, participan su fallecimiento con mucho dolor y acompañan a sus hermanos y señora en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d) Falleció el 29/8/19|. Sus vecinos y amigos; Dito Rapetti, Lucy Salik y sus hijos Eduardo, Gabriela y Noelia Rapetti Salik, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d) Falleció el 29/8/19|. Cristina de Vittar, sus hijos Manuel, Maria Celia y Sebastian con sus respectivas flias., acompañan a sus hermanos y esposa en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d) Falleció el 29/8/19|. Negri Carrillo, sus hijos Rodrigo, Fernanda y Luciana Vittar con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del querido Llamuli y acompañan a su esposa y hermanos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d) Falleció el 29/8/19|. Al amigo y colaborador que descanse en paz! Sus hnos. en Cristo que no lo olvidarán. Capilla San Cayetano.

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d) Falleció el 29/8/19|. Flia. Neme, Razzolini de Donadeu. Que la luz de Cristo brille para el por su corazón manso y humilde.

VITTAR, DARDO LLAMIL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/19|. Yuse, Nora Vittar y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa y hermanos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ZEBALLOS, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Su querido hermano Cacho Zeballos Urrere, sus sobrinos Susana (a), Paula, Sergio, Mariana, Carlos y nietos te desean de corazón que alcances la paz y felicidad que siempre has buscado.

ZEBALLOS, PEDRO EUGENIO (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Analía Borrás, Omar Juárez, Giselle y Lucas Juárez Borrás amigos de su famila, acompañan a su esposa Beatriz, a sus hijos Adriana y Pedro, y a sus nietos July, Agostina, Lourdes y Pedrito; en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ABDALA, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/98|. Ya pasaron 21 años de su partida al encuentro del Señor Dios, Padre Todopoderoso. Tu hija Ester y hermanas y hermanos lo recordamos con profundo dolor. Que Dios lo tenga en el mejor lugar junto a mamá y demás familiares. Brille para el la luz que no tiene fin. Misa en Catedral Basílica 20 hs.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (Chula) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Mami y abuela querida, hoy sabado 31 a hs 20 nos reuniremos para recordarte y rogar por tu descanso eterno, en la misa a celebrarse en la iglesia San Francisco, a nueve dias de tu fallecimiento. Tus hijos, nietos y bisnietas.

CORNELLI DE CABALLERO, EMMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/19|. Las amigas de su prima Chichí Correa: Gringa, Lulo, Beba, Chacha, Chilo, Nena y Marta invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco para rogar por su alma al cumplir nueve días de su fallecimiento.

CORTÉS, GIL ESTERGIDIO (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Eva Andrada, hijos Lía y Nelson, nietos Gime, Enzo y Valentina agradecen a la Dra. Susana Vergottini, Dr. Mariano Muratore, Dr. Daniel Maldonado, al personal de UTI Sanatorio Santiago, a vecinos de calle Lamadrid y de Nva. Francia, amigos y familiares por acompañar en tan doloroso momento e invitan a la misa en su memoria, hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CORTÉS, GIL ESTERGIDIO (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Su hna. política Hortencia Juárez de Andrada, su hijo Raúl y Carolina participan su fallecimiento e invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

FIORINI DE CERRO, ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/83|. Sus hijos María Ëlida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Alejandra y Mariana Cerro, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa a celebrarse hoy a las 19 hs en la capilla del Colegio San José, para rogar por el eterno descanso de su alma al cumplirse el trigésimo sexto aniversrio de su fallecimiento.

GANEM DE KAIRUZ, MARÍA IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/13|. Roberto y Héctor Kairuz y sus respectivas flias. invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 6 año de su partida al reino de Dios.

LEIVA, NAMITALAH HÉCTOR (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. Sus hermanos Betty, Tito, Norma Leiva, sus hermanos políticos Norma Rojas y Dante Palomo, sus sobrinos Dario, Marcela, Carolina y Mirta Coronel, sobrinos políticos Viviana Perez, Beto Rodriguez y sus respectivas familias invitan a la misa a celebrarse a las 20.30 en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su partida al reino del cielo. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada, elevan oraciones en su memoria por su descanso eterno.

PRESTI, SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/89|. Al cumplirse 30 años de tu partida vivimos agradecidos por tu ejemplo y esfuerzo por tu flia. Ya partió hacia tu lado, tu esposa Blanca. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Santos y Angel Presti invitan a la misa a celebrarse en su recuerdo en iglesia San Francisco a las 20 hs, hoy. Rogamos una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE CARRIZO, ANAHÍ Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/19|. Su esposo Carlos Carrizo e hijos, invita a la misa que se realizará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

DÍAZ, ELENA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposo Pipo, sus hijos Pita, Aldo, Fabián, Ivana, Ramiro, Paola y Milagros invitan al responso que se oficiara el domingo a las 9.30 en cementerio Descanso Eterno de Los Flores y posterior traslado de sus restos en el mismo y a la misa a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MOSCA, DINA REBECA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/19|. Sus hijos Nini, Nene, Delia, Silvia, h. pol. Tere, Juan, nietos Celeste, Federico, Hito, Silvina y demás familiares participan el fallec., sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 15 hs. casa duelo sv. Belgrano 532, La Banda. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

VILLALBA, ALDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/19|. Personal de Neumáticos del Valle participan con profundo dolor el fallecimiento del familiar del Sr. Oscar Aruz. Ruegan al Señor resignación para su familia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, FRANCO GERMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/19|. Se fue fisicamente pero su recuerdo vivirá por siempre en el corazón de sus familiares y amigos..Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

HEREDIA, MIGUEL SABINO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/19|. Seño recibelo en tu reino de paz y de luz. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

RUIZ, MARTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/19|. Su esposo Tito, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Villa Nueva Dpto. Loreto Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162 Tel. 4219787.

SOSA DE VIDARTE, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el México el 20/8/19|. Sus entrañables amigas y colegas Marcela Azar y Edy Terribile de Ugozzoli la despiden con profundo dolor y ruegan que ya descanse junto al Altísimo.