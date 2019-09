En Fernández se desarrollará una velada de box amateur

06/09/2019 - 00:50 Deportivo

El boxeo amateur volverá a convocarse en la ciudad de Fernández. Será esta noche, a partir de las 22.30, cuando se ponga en escena una extensa velada que se desarrollará en el Polideportivo de la Escuela Nº 814, ubicada en el centro de la ciudad.

En esta oportunidad, la velada pugilística tendrá el auspicio de la Muncipalidad de Fernández.

Éste es el programa de peleas que arrancará desde las 22.30: Lisandro Ruiz vs. Fernando Quintero; Daniel Rosales vs. Santiago Décima; Ernesto Pedroza vs. Juan Figueroa; Luján Martínez vs. Fernanda Ruiz; Juan González vs. Diego Gorosito; Ariel Maza vs. David Toledo y Román Gorjon vs. Miguel Tapia.

También habrá una exhibición de Luis Bohórquez, Sergio Rosales y Hugo “Ñato” Roldán.

Hay una enorme expectativa en toda la ciudad.l