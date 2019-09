Encontró a su ex en el boliche, la interceptó y la atacó a golpes

11/09/2019 - 00:20 Policiales

La Justicia ordenó la detención de un joven que agredió salvajemente a su ex pareja, después de que la encontrara en un local bailable y cuando ella regresaba a su hogar, él la interceptó, la amenazó de muerte y la golpeó en distintas partes del cuerpo.

El lamentable hecho se registró en la ciudad de Campo Gallo en la madrugada del último domingo.

Una joven de 23 años de apellido Banegas, para radicar una denuncia en contra de un joven de apellido Guzmán, quien sería su ex pareja.

La damnificada sostuvo que ese día, alrededor de las 2.30 de la madrugada, con un grupo de amigos salieron a bailar a un boliche ubicado en el centro de la ciudad. Mientras estaban en el interior del local divirtiéndose y bailando entre ellos, Guzmán de 22 años, se acercó en dos oportunidades.

En primera instancia le manifestó que se fuera “ya a su casa”, mientras que en la segunda oportunidad la tomó del brazo izquierdo y le dijo: “Ya te vas a tu casa, sino te voy a hacer remil c...”, ante esa situación, la joven decidió decirles a sus amigos que regresaría hacia su domicilio porque su ex no la dejaba en paz, así es que aproximadamente a las 4.30 se retiró del lugar.

Agregó que se dirigía hacia su casa a pie por calle Pública, cuando su ex pareja la alcanzó y se puso a la par y le manifestó: “¿Porqué saliste, con quién dejaste a los chicos (tienen dos hijos en común), con quién andas ya?, te andas drogando, sos una p...”.

La denunciante sólo le habría respondido que la dejara en paz, que no la molestara más. En ese momento Guzmán la tomó por su cuello con sus manos y comenzó a asfixiarla. Luego le propinó tres golpes de puño en la espalda y por último la tomó del pelo y le gritaba: “Sos una p..., andas con cualquiera, te voy a matar, no me importa que me denuncies”.

Tras el ataque, la joven llegó a su domicilio donde el acusado la siguió por detrás hasta que ella ingresó en su casa. Posteriormente, se dirigió a la dependencia policial.

Siempre en función de la denuncia, los jóvenes estuvieron cinco años en concubinato, pero la joven decidió separarse hace dos meses por los celos y amenazas que sufría “constantemente”.

El médico de Policía constató las lesiones en la joven y el hecho fue informado al fiscal de turno, Dr. Diego Cortés, el cual interiorizado de los pormenores, solicitó una orden de allanamiento y detención en contra del agresor.

La jueza de Género, Dra. Cecilia Laportilla hizo lugar a la medida, pero hasta anoche la Policía no había podido dar con el joven que era intensamente buscado.l