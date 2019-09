Crece la tensión en varios sectores por la devaluación y precios que no ceden

14/09/2019 - 01:10 Economía

A un mes del inicio de la devaluación post Paso, distintas actividades del sector privado comenzaron a verse impactadas y a acumular una serie de tensiones por el traslado a precios de la depreciación del peso que ronda el 40%.

Desde distintas actividades del sector privado local señalaron el efecto que trajo el traslado de la devaluación a precios y, a su vez, cómo se trataron de acomodar a este nuevo escenario en el que no se descartan nuevos incrementos, ante un dólar que en esta semana se mostró estable, pero que a su vez sumó una multiplicidad de tipos de cambio, más allá del oficial.

Por sectores, los efectos que tuvieron las medidas para intentar contener la suba de precios y del dólar en Santiago fueron diferentes, pero todos obligaron a un reacomodamiento de cada actividad. Si bien hay actividades que admiten un freno en las subas a lo largo de esta semana, en otras los incrementos no llegan de golpe como sucedió en la semana posterior a las Paso, pero continúan subiendo aunque en niveles más acotados.

Mayoristas

“Esta semana está un poco más tranquilo, pero no dejan de llegar aumentos. Ya no son de un 10 ó 15%, pero sí nos llegan de 2 ó 3%, por ejemplo en todo lo que son margarinas y grasas. El azúcar se mantiene y lo mismo el dulce de leche. En otros insumos, las subas son chicas de 2 a 3%”, indicó Juan Jorge, de la distribuidora Laprida. “Mientras el dólar esté entre $54 y $62 se va a mantener. Si baja menos del límite inferior, quizá se puede volver la lista atrás o si pasa de $62 viene otro aumento. Pero no sabemos cómo va a seguir esto porque el consumo está planchado”, indicó.

Combustibles

Tras la estampida del dólar el lunes 12 de agosto, el 15, el Gobierno nacional decretó el congelamiento en el precio de los combustibles en surtidor por 90 días, pero no así en la demanda mayorista. Desde la Cámara de Expendedores ya denunciaron el efecto que está teniendo y, peor aún, el que puede llegar el 15 de noviembre, cuando finalice el congelamiento, si no se adopta una salida ordenada del mismo. Pedro Llorvandi, de la Cepase, señaló que el precio en surtidor puede subir al menos un 10% si el dólar, el petróleo y la inflación se mantienen en los niveles actuales. Agregó que hay desabastecimiento en las estaciones de servicio blancas y una reducción al 50% del cupo a los mayoristas que entregaban las petroleras. Además, las empresas de transporte de pasajeros, denunciaron alzas del 25% en el precio del gasoil.

Supermercados

Una de las medidas que adoptó el Gobierno para tratar de morigerar el impacto inflacionario por el pasaje a precio de la devaluación fue la de suprimir el IVA en 13 familias de productos de supermercados. Sin embargo, los proveedores que abastecen a la mayoría de los negocios locales -según señalan en el sector-, en un primer momento les facturaban sin IVA para que trasladaran el beneficio al consumidor final. Pero, en las últimas semanas empezaron a enviarles las facturas con el IVA incorporado, con lo cual, al no poder trasladarlo, están acumulando ese 21% en un volumen cada vez mayor. “Nos está sobrando demasiado IVA, nosotros empezamos a aplicar la quita con la constancia que daba la Afip para presentar a proveedores, pero luego la sacaron. No sabemos cómo vamos a hacer para no desfinanciarnos”, indicaron desde el sector.