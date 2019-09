Gabriel "Tortuga" Deck y un sueño que se convierte en realidad

14/09/2019 - 01:20 Deportivo

Gabriel Deck está hoy en todos lados. En la TV, en las redes sociales, en las conversaciones de básquet, en la cabeza de sus familiares y amigos que hoy disfrutan de verlo triunfador y convertido en figura.

Sin embargo, “Tortuga” (el apodo le quedó muy alejado de la realidad) mantiene la humildad de cuando era un niño de 12 años y jugaba al básquet con su hermano Joaquín en el patio de su casa o cuando trabajaban en los campos de alfalfa.

Pero antes del básquet, tuvo otro amor: el fútbol. “Ojo que era bastante bueno, goleador, soñaba con ser futbolista profesional”, comentó Gabriel cuando fue consultado al respecto por el periodista Julián Mozo, de Infobae.

Sin embargo, su hermano lo convenció de intentar con el básquet. “Me llevaba a jugar al club Mitre, pero yo me volvía porque no me gustaba el básquet... Hasta que vi por TV un partido de la Liga Nacional y me encantó”, reveló con tono anecdótico

Momento clave

Julián Mozo reveló un momento crucial en la vida de Gabriel Deck. Eran las 2 de la tarde y estaba con su hermano mayor en la bodega de unos de los colectivos que manejaba su padre. El calor era insoportable y Joaquín tiró el desafío: “Nos vamos, Gaby. Así no podemos seguir. Vámonos a Santiago, a Quimsa, a probar... Vamos a intentarlo a la capital”.

Un año antes, Paola Aguilar, su profe de Educación Física, les recomendó ir al campus de Quimsa, que ya estaba dando sus primeros pasos en la Liga Nacional. “Irme de Colonia Dora a Santiago capital fue el sacrificio más grande que hice. Mi vieja lloraba todos los días y yo era un chico de pueblo, la ciudad me costó... Tuvimos que empezar de cero, con amigos, rutinas, todo. Varias veces pensé en volverme. Por suerte estábamos juntos con Joaquín, él me ayudó mucho. Y además en el club nos hicieron sentir como en casa”, comentó “Gaby” en una entrevista con Julián Mozo.

En Quimsa, “Tortuga” tuvo que remarla. Los entrenadores fueron llevándolo de a poco y cuando Silvio Santander llegó para reemplazar al “Huevo” Sánchez, se encontró con un jugador de enorme potencial, al que sólo le faltaba pulir algunos detalles.

Cambio de aire

En el 2015 fue campeón de la Liga Nacional con Quimsa y su teléfono empezó a sonar desde Buenos Aires. El San Lorenzo de Marcelo Tinelli terminó convenciéndolo para dar el salto y así fue que llegó a la gran ciudad.

Con “Penka” Aguirre como compañero, no tuvo mayores problemas de adaptación y los resultados no tardaron en aparecer. Fue campeón de la temporada 2016/17 y de la 2017/18, pero además logró un título que le faltaba: el de la Liga de las Américas.

Deck se sentía cómodo en San Lorenzo, pero su futuro estaba en el Viejo Continente. En el 2018, firmó por tres temporadas con Real Madrid, donde tiene como compañero a Facundo Campazzo, el talentoso base del seleccionado argentino.

Con la camiseta del “Merengue”, ya ganó dos títulos: la Supercopa y la Liga Endesa. Su entrenador, Pablo Lasso, le tiene mucha confianza y en varios partidos lo incluyó como titular, pero lo cierto es que todavía tiene mucho para darle al Real Madrid.

Vivir en Madrid fue para él un sueño cumplido, pero muchos se sorprenderían de escuchar que no cambia a la capital española por su querida Colonia Dora, donde su familia permanece al igual que sus amigos de la infancia.

“Nunca dejé de tener los pies en la tierra: sé de dónde vengo y cuáles son los valores que me trajeron hasta acá. Trato de ser respetuoso, humilde y honrar mi palabra. Siempre. Ante todo. La calle me ha enseñó mucho: el respeto, la amistad, la importancia de portarse bien, porque en la calle no te podés hacer el loco. Además, no le tengo miedo a nada. Me fui de mi casa y me ha costado, pero ¿miedo? Nunca. Por más presión que haya”, declaró Deck en referencia a su filosofía de vida.

La NBA

Mientras Real Madrid goza de sus servicios, muchos le auguran un futuro NBA. De hecho, estuvo drafteado en el 2017, pero no fue seleccionado.

“Me gustaría, pero no me mueve el piso. Diría que prefiero estar en mi pueblo, con mi vieja, riendo, tomando mates y recorriendo el campo con mis amigos. Cada vez que voy, cargo energías. Si es por mí, estaría allá”, comentó.

Gabriel Deck está hoy en la cresta de la ola, en el mejor momento de su carrera deportiva. El retiro del “Chapu” Nocioni le abrió una puerta para convertirse en referente del seleccionado nacional y supo aprovechar cada una de las oportunidades que tuvo.

Sin embargo, su cabeza sigue en Colonia Dora, donde está construyendo un comedor infantil, denominado 7 de Abril, con la colaboración de su hermano Joaquín y de la gente que se prendió en la iniciativa y presta su colaboración.

Mañana, Gabriel volverá a ponerse la celeste y blanca, pero esta vez para afrontar el mayor desafío deportivo de su vida: la final del Mundial de China. No estará solo. Todo un país lo acompañará para que siga escribiendo una historia “de película”.