La quita del IVA comienza a generar problemas entre negocios y proveedores

A su vez, hay supermercados locales que desde el 1 de septiembre y en la semana siguiente para cumplir con la disposición a nivel nacional del Gobierno de la quita del IVA al consumidor final, comenzaron a vender a un precio de un 21% menos sus productos en góndola, a la espera que los proveedores no les cobraran ese impuesto.

Desde el sector, indican que “la Afip nos dio una constancia para presentar a los proveedores para que no nos apliquen el cobro del IVA y nosotros podamos trasladar ese beneficio al consumidor, pero luego de una semana, nos retiraron esa constancia porque al parecer solo entran determinadas empresas”.

En ese contexto, “algunos proveedores nos facturaron con la quita del IVA y otros nos cobraron el IVA pero nosotros a todos los productos que vendimos al consumidor les sacamos el impuesto y ahora está la incógnita porque no sabemos cómo haremos para mantenernos porque estamos acumulando mucho crédito fiscal”. La misma fuente agregó que “al proveedor no se le puede pagar con crédito fiscal sino con dinero, así que tenemos un problema grave porque en un primer momento no se había mencionado que solo entrarían determinadas empresas en la quita del IVA, pero ahora al pagar el impesto y no cobrarlo, esto ha generado una situación financiera que se va a volver insostenible para los negocios”, indicó.l