CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de septiembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 DALE FERRO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.47 MAVERICK
09.18 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
11.32 LION
13.52 17 OTRA VEZ
15.47 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN
17.51 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
20.05 17 OTRA VEZ
22.00 TED
23.58 ARTURO. MILLONARIO IRRESISTIBLE
TCM
07.09 LOST - T. 4 - EP. 13 - THERE’S NO PLACE LIKE HOME - PART 2
10.50 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 14 - MAD ABOUT YOU. PART 2
11.40 LOST - T. 5 - EP. 4 - THE LITTLE PRINCE
15.27 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 14 - MAD ABOUT YOU. PART 2
16.17 SUPERMAN IV
17.52 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
20.01 EL GUARDIÁN
22.00 ANATOMÍA DE UN ASESINATO
TNT
06.00 JONAH HEX
07.06 21. BLACKJACK
09.19 HISTORIAS CRUZADAS
11.57 VENGANZA DESPIADADA
13.58 UN GRAN DINOSAURIO
15.38 DÉJÀ VU
18.08 FURIA DE TITANES
20.03 UN NOVATO EN APUROS 2
22.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
SPACE
06.24 LA ERA DEL CANELO
07.20 42
09.30 EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES
11.42 DUELO DE TITANES
13.52 SUPERAGENTE 86
15.54 NO TE METAS CON ZOHAN
17.57 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
20.06 AGENTE SALT
22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 12 - IMPURA
23.47 TAKE POINT
CINECANAL
12.42 LOCO POR MARY
14.51 LOS FOCKERS
16.56 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
18.52 LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN
20.23 LA ERA DE HIELO 3
22.00 CON DERECHO A ROCE
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
CINE RENZI
(LA BANDA)
14:30 TODO POR EL ASCENSO
16:00 IT
18:45 BRUJA
20:00 LA ODISEA DE LOS GILES
22:00 PRESIDENTE BAJO FUEGO
00:00 IT
MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*MAÑANA 19, A LAS 20, EN EL CICLO DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ “RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS LOBO.
*VIERNES 20, A LAS 20, UNA NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y TERTULIA”, ORGANIZADO POR GONZALO VELÁZQUEZ.
*SÁBADO 21, A LAS 20.30, HOMENAJE AL ROCK NACIONAL SUI GÉNERIS, ENSAMBLE DE CUERDAS.
*DOMINGO 22, A LAS 20, “SIN DOMESTICAR”, CON GRUPO DE YOUTUBERS.
*MIÉRCOLES 25, A LAS 20, MUESTRA ARTÍSTICA DEL COLEGIO JUAN PABLO II.
*VIERNES 27, A LAS 19, PRIMER ENCUENTRO DE JUBILADOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA TERCERA EDAD.
CINES
SUNSTAR
EL REY LEÓN (2D)
AVENTURA (ATP)
18/09 -16:00 hs (Cast)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
18/09 -17:45 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)
AVENTURA (ATP)
18/09 -16:05 HS (CAST)
YESTERDAY (2D)
COMEDIA (ATP)
18/09 -22:00 hs (subt)
BRUJAS (2D)
THRILLER (+16)
18/09 -16:05 HS (CAST) 20:30 HS (CAST)
PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)
ACCIÓN (+13)
18/09 -18:00 HS (CAST) 22:25 HS (SUBT)
SEÑOR LINK (2D)
ANIMADA (ATP)
18/09-18:10 HS (CAST) 20:10 HS (CAST)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
18/09- 22:10 HS (CAST)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:00 - 16:40 - 19:20 - 20:00 - 22:00 - 22:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00
PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:30 - 23:10
PUEDES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR
ANTICIPADA EN VENTA
ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO
CASTELLANO 2D 19:10
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250,
jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días
3D entrada general: $260,
jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.