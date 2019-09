CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de septiembre de 2019

17/09/2019 - 22:02 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 DALE FERRO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

06.47 MAVERICK

09.18 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

11.32 LION

13.52 17 OTRA VEZ

15.47 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

17.51 EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

20.05 17 OTRA VEZ

22.00 TED

23.58 ARTURO. MILLONARIO IRRESISTIBLE

TCM

07.09 LOST - T. 4 - EP. 13 - THERE’S NO PLACE LIKE HOME - PART 2

10.50 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 14 - MAD ABOUT YOU. PART 2

11.40 LOST - T. 5 - EP. 4 - THE LITTLE PRINCE

15.27 MAD ABOUT YOU - T. 3 - EP. 14 - MAD ABOUT YOU. PART 2

16.17 SUPERMAN IV

17.52 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

20.01 EL GUARDIÁN

22.00 ANATOMÍA DE UN ASESINATO

TNT

06.00 JONAH HEX

07.06 21. BLACKJACK

09.19 HISTORIAS CRUZADAS

11.57 VENGANZA DESPIADADA

13.58 UN GRAN DINOSAURIO

15.38 DÉJÀ VU

18.08 FURIA DE TITANES

20.03 UN NOVATO EN APUROS 2

22.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

SPACE

06.24 LA ERA DEL CANELO

07.20 42

09.30 EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES

11.42 DUELO DE TITANES

13.52 SUPERAGENTE 86

15.54 NO TE METAS CON ZOHAN

17.57 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

20.06 AGENTE SALT

22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 12 - IMPURA

23.47 TAKE POINT

CINECANAL

12.42 LOCO POR MARY

14.51 LOS FOCKERS

16.56 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

18.52 LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN

20.23 LA ERA DE HIELO 3

22.00 CON DERECHO A ROCE

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA





A DÓNDE IR

CINE RENZI

CINE RENZI

(LA BANDA)

14:30 TODO POR EL ASCENSO

16:00 IT

18:45 BRUJA

20:00 LA ODISEA DE LOS GILES

22:00 PRESIDENTE BAJO FUEGO

00:00 IT

MATINÉ $100/ 16.00 Y 20.20 ESPACIO INCAA $50.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*MAÑANA 19, A LAS 20, EN EL CICLO DE COMEDIAS SE PRESENTARÁ “RAMERAS”, DEL DIRECTOR LUIS LOBO.

*VIERNES 20, A LAS 20, UNA NUEVA EDICIÓN DE “FOGÓN Y TERTULIA”, ORGANIZADO POR GONZALO VELÁZQUEZ.

*SÁBADO 21, A LAS 20.30, HOMENAJE AL ROCK NACIONAL SUI GÉNERIS, ENSAMBLE DE CUERDAS.

*DOMINGO 22, A LAS 20, “SIN DOMESTICAR”, CON GRUPO DE YOUTUBERS.

*MIÉRCOLES 25, A LAS 20, MUESTRA ARTÍSTICA DEL COLEGIO JUAN PABLO II.

*VIERNES 27, A LAS 19, PRIMER ENCUENTRO DE JUBILADOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE LA TERCERA EDAD.





CINES

SUNSTAR

EL REY LEÓN (2D)

AVENTURA (ATP)

18/09 -16:00 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

18/09 -17:45 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2D)

AVENTURA (ATP)

18/09 -16:05 HS (CAST)

YESTERDAY (2D)

COMEDIA (ATP)

18/09 -22:00 hs (subt)

BRUJAS (2D)

THRILLER (+16)

18/09 -16:05 HS (CAST) 20:30 HS (CAST)

PRESIDENTE BAJO FUEGO (2D)

ACCIÓN (+13)

18/09 -18:00 HS (CAST) 22:25 HS (SUBT)

SEÑOR LINK (2D)

ANIMADA (ATP)

18/09-18:10 HS (CAST) 20:10 HS (CAST)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

18/09- 22:10 HS (CAST)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:00 - 16:40 - 19:20 - 20:00 - 22:00 - 22:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

PRESIDENTE BAJO FUEGO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:30 - 23:10

PUEDES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR

ANTICIPADA EN VENTA

ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250,

jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días

3D entrada general: $260,

jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.