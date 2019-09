FÚNEBRES | 18 de septiembre de 2019

18/09/2019 - 02:09 Funebres

Fallecimientos

18/9/19

- Ricardo Omar Díaz (Suncho Corral)

- Reina Isabel Giménez (La Banda)

- José Ángel Rodríguez

- Carolina Estela Parietti

- Cresencio Concha (Cañada Escobar)

- Héctor Baleriano Arévalo (Dpto. Choya)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARBERO, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Dra. Ana María Maud y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BICA, RITA IOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno " Ernesto " Koky " Corral, Elisa Jorge y Marta Corral, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BRANDÁN, ROBERTO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. Dra. Ana María Maud y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, FRANCO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Lo llevaremos siempre en nuestros afectos. Ing. Luis Báez, Mary Domínguez e hijos acompañan con inmenso dolor a sus padres Aldo y Daniela, hermanos y demás familiares ante tan irreparable pérdida, lo acompañamos en el dolor. Que Dios lo tenga en la gloria.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. El Centro de Jubiladas Franciscano "Paz y Bien" participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Norma Fernández de Acosta y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Mirta Miranda, su esposo Juan Armando Manzur y su hijo Jorge Gonzalo Manzur participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su amiga Norma y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Imelda Cejas de Cuello, su esposo Mario Cuello, sus hijos Dr. Mario G., Roxana de Sosa, Dra. Claudia R. e hijo político Andrés Sosa acompañan a sus tíos Norma y Antonio por irreparable pérdida y ruegan por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ DE PAZ, CLAUDIA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Confía siempre en tu Dios -Él no pierde batallas- Acompañamos a sus tíos Norma Fernández y Antonio Acosta e hijo en este doloroso trance. Ex compañeros del Banco Provincia Santiago del Estero. F. Sánchez, J. C. Barrera, E. Abdala, G. Quiroga, L. Congiu y sus flias. elevamos y pedimos oraciones.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su sobrina Norma Sayago de González y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Patricia Encalada y familia, acompañan con profundo dolor a sus hijos y familias en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. El Dr. Daniel Escobar Correa y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de su Amigo Antonio Romano. Elevan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Renato Ciocci y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luis, Tono y Pancho. Ruegan oraciones en su memoria.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su vecino y amigo Mario Ledesma, sus hijas Emma, Adriana y Carolina, sus nietos Agustín, Ricardo, Camila y Luciana, hijo político Ricardo, participan con profundo dolor la desaparición física de nuestra querida vecina. Ruegan una oración.

LABATE DE ROMANO, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Dra. Silvia Soria y Dra. Marcela Terzano, bioquímicas del Centro Médica U.T.E.P.S.E. , participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. Anselmo Romano. Ruegan oraciones en su memoria.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su prima hermana Mily Gonzalez de Manzur, Emilio Manzur e hijos Karina, Martin y Romina, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en el dolor. Descansa en paz querida Chichí.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. María Inés de Palau y Cristina de Privitera participan con dolor el fallecimiento de su amiga Chichí y elevan oraciones en su memoria.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. León Martinetti, su esposa Carmen Lantella y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Mónica Nader participa el fallecimiento de la estimada tía Emilia. Acompaña con oraciones a sus sobrinos Chabela y Claudia y demás familiares. Rogamos al Altísimo su eterno descanso.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Renato Ciocci y familia acompaña en el sentimiento a la Dra. María Isabel Peregrín por el fallecimiento de su mamá.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Isabel Peregrin, socia de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Querida Chichí, ejemplar compañera, inmensa persona. Te deseamos paz y recompensa eternas. Marthy Corvalán Olivera, Luchi Paz de Aboslaiman, Kelly Andersen de Ruben, Cristina Privitera, María Inés de Palau, Poli Cabrera Ibáñez, María Angélica Álvarez y Virginia Sica.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Partiste Chichí,una gran compañera de la E.T. Nº 3 "Santiago Maradona", los recuerdos acuden luminosos. Lucía Cano de Gómez y Ana María Alegre de Ledesma, acompañan a la familia en este dolor. Oraciones en su memoria.

LOZA, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Juan Ludueña, su esposa Silvana Gonzalez y sus hijos Valeria y Juan Pablo, participan con dolor la partida de la muy apreciada tia Chichí, Gran Persona y Ejemplo de Vida. Rogamos por el eterno descanso de su alma. Pedimos oraciones en su memoria.

OJEDA, PABLA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. Directivos y personal de la firma Pérez Curbelo Neumáticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARIETTI, CAROLINA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Sus hijos Ricardo y Estela, nietos, H. políticos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ, FELIPE A. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/9/19|. Su hijo Hugo, su esposa Rosa, sus nietos Carola, Romina, Emmanuel, Noelia y Alan participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, FELIPE A. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/9/19|. Su hija Mónica, su esposo Carlos, sus nietos Lucas y Tomás participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, FELIPE A. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/9/19|. Su sobrino Raúl E. Paz y sus sobrinos nietos Rauli, Virginia y Luisina participan con dolor el fallecimiento de su tío "Felipino". y se suman en oraciones a sus hijos Mónica y Hugo para rogar por el eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin.

PAZ, FELIPE A. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/9/19|. Su sobrina Graciela Paz y su sobrina nieta Ahilén Paz participan con dolor el fallecimiento de su tío "Felipino". y se suman en oraciones a sus hijos Monica y Hugo para rogar por el eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin.

PAZ, FELIPE A. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/9/19|. Sus sobrinos Juan Carlos Paz y Cristina Arjona y sus sobrinos nietos participan con dolor el fallecimiento del tío Pacho y ruegan una pronta resignación cristiana para su familia.

PAZ, FELIPE A. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/9/19|. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreir porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado, tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o estar lleno del amor que compartiste. Pa, que Dios te tenga en la gloria y te dé el descanso eterno. Te amamos. Tus hijos Hugo y Mónica participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. Su esposa, hijas, h. políticos, nietas y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumaos en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. Sus vecinos Carlos Mattar, su esposa, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. Su vecina Olga Gattás participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ULIANA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/19|. "Señor ya está en ti, recíbelo en tu Reino". Sus vecinos y amigos de la calle Anchorena Eduardo Luis Marchetti, Ana Sosa, Prof. Luis Marchetti, Lic. Carlos Marchetti, Ernesto Marchetti, Luisa Espíndola y sus respectivas flias. participan y acompañan a su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares en tan doloroso momento e invitan, hoy, a la misa a las 20hs en el Santuario de Santa Rita en el Bº Jorge Newbery al cumplirse el noveno día de su fallecimiento, Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANELLI DE TRAGANT, LUCÍA ROSA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/09|. Al cumplirse diez años de su fallecimiento hijos, hijos políticos, nietos y bisnieta la recuerdan con mucho amor rogando oraciones en su memoria e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco.

LAITÁN, RODOLFO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/15|. "Padre, pasaron cuatro años que partiste a la casa celestial. Te extrañamos, pero sabemos que estás en paz junto al Señor, cuidándonos como lo hacías en la vida terrenal. La familia que formaste te recuerda con el mismo amor y te ve presente en tus hijos y nietas que prolongan en su vida los valores que dejaste". Su esposa Bety, sus hijos Cecilia, Lucy y Rodo, hijo político Gustavo y nietas Paula, Lourdes, Nahiara, Agustina y Luján invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MASMUT, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/10|. Padre querido: tu hombría de bien, tu ejemplo de vida, tu entrega incondicional fue nuestro mayor orgullo, te extrañamos mucho porque para tus hijas fuiste el pilar fundamental para nosotras, nunca te marchaste, en el camino de la vida dejaste huellas que perdurarán por siempre, desde el cielo serás nuestra guía para continuar nuestro camino. Tus hijas Fanny, Mafi, Betty y tus nietos oficiarán una misa en tu querida memoria a las 20 hs. en la iglesia La Merced.

PÉREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18/|. Ya pasó un año de tu partida, cada día se hace más difícil, nuestra vida cambió por completo desde el día que te fuiste, el corazón se llenó de tristeza y el alma provoca un dolor, todavía se siente y lastima, te esperamos y nos llegas, te mereces un descanso, porque tu vida fue todo sacrificio para lograr bienestar para toda tu familia, descansa en paz mi "Negro". Tu esposa Rosa, tus hijos Daniela, Juanjo y Claudio, tus nietos que no te olvidan Agustín, Nicolás, Milagros y Virgina, tu madre Tonita y demás flia, invitan ala misa que se oficiará en la iglesia San José del Bº Belgrano el día jueves 19 de setiembre a las 20 hs.

PÉREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18/|. Ya hace un año que te fuiste, el tiempo pasa y aún no dejamos de recordarte y agradecerte por los buenos consejos, al cual permitiste abrir caminos claros. Nos sentimos feliz por la herencia que dejaste a lo largo de la vida, pedimos al Señor que te cobije en un sitio privilegiado el que te mereces. Descansa en paz, nunca te olvidaremos. Tus cuñados Luis y flia. Miguel y flia. invitan a la misa en la iglesia San José del Bº Belgrano el día jueves 19 de setiembre a las 20 hs.

SAAD, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 9/9/19|. Sus hijos Claudia, Carolina, Miguel e hijos políticos Sebastián, Pablo, Fernanda y nietos invitan a participar de la misa hoy a las 20 hs. en la Iglesia " La Merced" al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SUÁREZ DE SOSA, COCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/08|. Madre querida, no sabíamos dimensionar cuán grande era el amor hacia tí, como tú nos enseñaste "tu ausencia se nos hace infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la Gloria Eterna". Sus hijas: Lucía Sosa, Ana Sosa de Marchetti, María Angélica Sosa de López, su hijo político Eduardo Luis Marchetti, nietos y sus respectivas flias. invitan a la misa que oficiará hoy a las 20hs en el Santuario de Santa Rita del Bº Jorge Newbery al cumplrise once años y un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CEPEDA, DELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/13|. "Aún no terminamos de creer que ya no estás, nos duele el alma vivir sin vos. Te extrañamos mucho. Siempre te recordaremos". Su hija Rosa, su esposo Hugo, sus nietos Carola, Romina, Emmanuel, Noelia y Alan te recuerdan en la fecha de tu natalicio. Elevamos una oración en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FARÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su esposa Ana, su hija Carmen y su nieto Wilton, sus cuñados Delia, Mario, Claudio, Olga, Vicente, Jacinto, Rubén y sus sobrinos Lili y Marito Geréz, Luis Carrizo, Laysa Geréz, Jorge, Claudia, Hernán, Miriam y Carlos Barrazo lamentan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FARÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su esposa Ana, su hija Carmen, sus sobrinos Carlos, Claudia y Silvia y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Misericordia, Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FARÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Sus vecinos y amigos flias de: Roger Gomez, Reina Dominguez, Carlos Juárez (h), Marta de Elias, Miguel Juárez, Ramón Sosa, Guido Garaz, Carlos Juárez, Alfredo Tomaselli, René Lescano, Pela Juárez, Lito, Rosita y Susana Pereyra, Tita de Mediani, Toto Carabajal, Alberto Juárez, Mery Lescano acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. La comunidad San Luis Gonzaga de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martín participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

FARÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de jubilados y pensionados participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Misericordia,

FARÍAS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. La comunidad de San Luis Gonzaga, perteneciente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de La Banda, participa con dolor el fallecimiento de su vecina y amiga. ''Señor, concédele el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin y resignación para sus familiares.

GIMÉNEZ, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. Sus hijos Manuel, Daniel, Norma, Marta, H. pol. Beatriz, Lorena, Miguel, Carla, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ DE FLINT, ELENA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/19|. El Centro de Jubilados "Mishky Mayu" participa el fallecimiento de su socia Elena A. Gómez y acompaña a su hermana Cristina Gómez ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

WAGNER, GERMANIA (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Sus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARÉVALO, HÉCTOR BALERIANO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. Sus hermanos Chochi, Lita, Antonio, Jesús, Magu, Hugo Noriega y respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Local a las 11. Casa de duelo Laprida. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AVELLANEDA, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 17//9/19|. Siempre te vamos a recordar querida amiga. Sus colegas y ex compañeros universitarios: Cristina Vallejo, Marcela Villavicencio, Esteban Vazquez, Mauro Barreto, Emelia Aguirre y Roxana Albarracín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

AVELLANEDA, CLAUDIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 17//9/19|. "Solo Dios Sabe por qué te llevó tan pronto de este mundo, no sólo eras nuestra amiga sino también te consideramos una hermana, por eso el dolor de tu partida es inmenso. Pidele a Dios consuelo para nosotros que te extrañaremos mucho". Tus compañeras enfermeras y obstetras de la Sala 1 del Hospital de Frías, participan con dolor el fallecimiento de su compañera y amiga. Elevan una oración en su memoria. Frías.

AVELLANEDA, CLAUDIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 17//9/19|. El Sindicato de Trabajadores y Obreros de la Sanidad (TOS) participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañera de trabajo y afiliada. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de hondo pesar. Frías.

CAMPOS, MANUEL DE REYES (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. Sus hermanos Ely, Iris y Omar; Nora y Orlando; Lita, Tití y Carlos y su sobrino Javier participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso en paz. Frías.

CONCHA, CRESENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. Su esposa Seida, hijos Ester, Walter, María Luz, nietos, Ariel y Mico demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cañada Escobar. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, FAVIÁN ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Sus hijos Nilva, Luis, Norma, Miguel, Carmen, Florentino, María, Reyna, Hugo, Gladys, hijos pol. nietos, y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Sumamao. Ceremonia, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su padre, hermanos, hijos, sobrinos y nietos, te despiden con profundo dolor, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Suncho Corral. Se ruega oraciones a su memoria.

DÍAZ, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Su hermana Maria Isabel Diaz y sus sobrinas: Gissella y Milena Castillo, te despedimos con profundo dolor, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Suncho Corral, rogamos oraciones a su memoria.

VILLAVICENCIO JUÁREZ, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Su hijo Omar, hija política Sandra y sus nietos Esteban y Nohani, y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

VILLAVICENCIO JUÁREZ, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. "Que coseches en el cielo, lo que sembraste en la tierra". Su hija Isabel, hijo político Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

VILLAVICENCIO JUÁREZ, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Compañeros de Trabajo de su nieto Esteban, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Las Termas.