Ateneo abre la fecha jugando contra el complicado elenco de La Eskina

La decimotercera fecha del campeonato Clausura que organiza la liga La Ratonera, comenzará con un atractivo partido por la categoría 38. En la cancha 1, se verán las caras los equipos de Ateneo ante La Eskina, en un partido que promete mucho.

El resto de la programación se detalla a continuación.

En cancha de Ciencias Económicas: Hampones vs. Intocables FC 14:30 y Ciudad Satélite vs. Contadores Jrs 16:30.

En cancha 1 Complejo Jugadores Libres: Ateneo vs. La Eskina F.C. 13:30; La Estafeta vs. Halcones 15:20; Peluquería Jaime vs. Pincharía Max Mar 16:50; Coesa vs. Gremio F.C. 18:20; Pipo LAR vs. La Alvarado Stone 20.

Cancha 2: Galácticos vs. Valencia 13:30; 22 y Media vs. Empoli 15:20; Studio JV vs. Kinesiólogos F.C. 16:40; Pukara vs. Bº Sáenz Peña 18:20; San Miguel vs. Centenario F.C. 20.

Cancha 3: La Kinchada vs. Profesores Montero Sport 13:30; La Gran Camada vs. AESYA 15:20; Estudio Jurídico LYP vs. Abogados Cuervos 16:50.

Cancha 6: Cristal vs. Napoli 13:30; Taller Willi vs. Los Coyotes 15:20; Taller Dany vs Lex D.R. 38 16:50.

Cancha 7: Cacheteao Con Coca vs. Quilmes 13:30; Nueva Chicago vs. San Pau Sport Team 15:20; San Lorenzo vs. Messina 16:50.

Cancha 8: Industria F.C. vs. Lex D.R. 13:30; La Reserva FC vs. Pepsi F.C. 15:20; Bastianos F.C. vs. Metalúrgica Dorrego 16:50.

Cancha 9: Yanda City vs. JorgeNew F.C. 13:30; Platense vs. Newbery 15:20; Sacachispas vs. Sparta F.C. 16:50.

Cancha 10: Málaga vs. Napoli Black 13:30; Rejunte vs. Ramón Carrillo 15:20; Niupi vs. Amigos del Fútbol. l