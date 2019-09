Mañana arrancará el torneo Eliseo "Cacho" Cardozo en Frías

20/09/2019 - 10:59 Interior

CHOYA Choya ( C ) En el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de la Ciudad de la Amistad se iniciará mañana (sábado) desde las 13.30 el certamen denominado Eliseo Cardozo que es coordinado por la Nueva Super Liga Amateur de Fútbol de Frías.

Este campeonato tiene por objetivo realizar un merecido homenaje a un futbolista de esta ciudad que tuviera su paso por diferentes clubes del país deleitando con todo su potencial futbolístico y humano.

Para la jornada inaugural se contará con la participación del legendario "Cacho" tal cual se lo conoce en el medio y de su familia.

El programa completo será el siguiente: F6 vs Panificadora Suecia; Los Amigos vs Aoma; Panificadora La Deseada (último campeón) vs Farmacia del Rosario; La Casa del Plomero vs Los Canarios; Deportivo Choya vs Atletico Quiros; Atlético Triángulo vs Veteranos y Ferroviarios vs Icaño.