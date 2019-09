Lionel Messi, titular por primera vez en la temporada

21/09/2019 - 02:13 Deportivo

El astro argentino Lionel Messi jugará hoy su primer partido como titular en la temporada cuando el campeón Barcelona visite a Granada por la quinta fecha de la Liga de España.

El rosarino, recuperado de una lesión de primer grado en el sóleo de su pierna derecha que sufrió durante la pretemporada, jugó 32 minutos el pasado martes por la Champions League, en el empate sin goles ante Borussia Dortmund en Alemania.

El argentino se había lesionado en su primer entrenamiento del receso, el pasado 5 de agosto, al reincorporarse al plantel del club catalán tras disputar la Copa América con el seleccionado argentino.

“Esperamos que mañana pueda jugar”, aceptó el DT de Barcelona, Eduardo Valverde, en la conferencia de prensa que brindó ayer previa al viaje a la región de Andalucía.

Granada, ascendido a la Liga esta temporada, y Barcelona jugarán a las 16 (hora argentina) en el Nuevo Estadio de Los Cármenes.

En tanto Atlético de Madrid, dirigido técnicamente por Diego Simeone y con Ángel Correa en el banco de suplentes, recibirá en el Wanda Metropolitano de la capital española a Celta de Vigo, desde las 13.30 de la Argentina.

El equipo de Simeone perdió la punta la semana pasada tras la derrota ante Real Sociedad en San Sebastián y el triunfo de Sevilla (nuevo líder) ante Alavés en Vitoria.

Otros partidos

Hoy también jugarán Villarreal (con Ramiro Funes Mori) vs. Osasuna y Levante vs. Eibar (con Gonzalo Escalante).

La fecha se inició ayer con el empate sin goles entre Osasuna de Pamplona y Betis de Sevilla.

Y culminará mañana con Getafe vs. Mallorca, Espanyol vs. Real Sociedad, Valencia vs. Leganés, Athletic Bilbao vs. Alavés y Sevilla vs. Real Madrid.l