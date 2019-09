Comenzó la liguilla del fútbol amateur loretano

23/09/2019 - 00:10 Interior

LORETO, Loreto (C) Comenzó la Liguilla final del fútbol amateur loretano luego de que se suspendiera el fin de semana pasado debido a la muerte trágica de uno de sus jugadores. La primera fecha del campeonato Liguilla de la Asociación de Futbolistas Amateur Loreto (Afal), que hace disputar este torneo bajo el nombre de “Pedro López” atrajo a atención de una importante cantidad de público.

En la primera fecha del torneo se enfrentaron los ocho equipos mejor clasificados en el pasado campeonato. La apertura de la fecha estuvo a cargo de El Mechero, el último campeón, y Los Albañiles. El resultado fue empate en un gol por bando y dejó sin triunfador al clásico de sector norte de la “Capital del Rosquete”. Los resultados de la fecha fueron: Esquineros 1, La Colonia 0; Jorge Newbery 0, Alberdi Junior 1; Bº 348 Viviendas 4, Bushcas 1.

La segunda fecha se programó con los siguientes encuentros: Colonia vs. Jorge Newbery; Albañiles vs. Bushcas. El clásico de la fecha será protagonizado por El Mechero vs. Los Esquineros; Alberdi Junior vs. Esquineros. Todos los encuentros se disputarán en el predio del club Unión Obrera.