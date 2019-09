Insólito: renunció al trabajo para buscar a su perrita desaparecida, y la encontró casi dos meses después

23/09/2019 - 10:27 Mundo Web

Seattle, Estados Unidos. Carole King, una empleada de la oficina de correos de dicho país, decidió recorrer el Valle Flathead en Montana, junto a su esposo y su perrita Katie. Sin embargo, el 20 de julio, la mascota desapareció del cuarto del hotel, tras haber estado más de 7 años con la familia.

Tras darse cuenta Carole, salió rápidamente en busca de la perra, pegando más de 500 volantes, y difundiendo la publicación a través de las redes sociales.

Luego de 37 días de búsqueda, el esposo de Carole tuvo que regresar a Seattle, sin embargo, ella decidió renunciar a su empleo para buscar a Katie y quedarse en Montana.

Pasaron los días, y no habían rastros de la mascota. Al día 53, Carole ya se encontraba desanimada, sin embargo no perdía las esperanzas ya que después de todo no había encontrado evidencia de que Katie estuviera muerta. Fue entonces, que su esposo la convenció de seguir intentándolo una semana más, ante esto un residente de Montana le ofreció a la mujer quedarse en su casa durante la búsqueda.

Finalmente, el 15 de Septiembre recibió un llamado en donde le afirmaban que habían visto a la perrita cerca de las inmediaciones donde se había perdido. Posteriormente al llamado Carole salió rápidamente en busca de la mascota, hasta que logro divisarla debajo un árbol sentada.

Inmediatamente la mujer llamó a Katie, quien salió corriendo hacia ella. Cuando por fin la tuvo en sus brazos no pudo evitar abrazarla fuertemente y llorar de alivio y felicidad. El momento fue increíblemente conmovedor para Carole quien pensaba que jamás iba a volver a ver a su amada mascota. “La gente estaba deteniéndose en sus vehículos, saliendo y abrazándonos. Creo que todo el vecindario supo que la encontramos”, dijo Carole al periódico local Daily Inter Lake of Kalispell.

Aliviada por haberla encontrado, Carole llevó a Katie al veterinario mientras la mascota dormía profundamente en su carro. Afortunadamente la perrita sólo se encontraba un poco deshidratada y había perdido algunos kilos, pero se encontraba en buen estado.

La historia de Carole y Katie conmovió a la comunidad de Flathead, quienes fueron de gran apoyo durante la búsqueda de esta mujer. “Simplemente fue sorprendente el trabajo en equipo que se hizo para encontrar a la perrita de una extraña”, dijo la mujer agregando que está profundamente agradecida con los residentes del área.

Seattle, Estados Unidos. Carole King, una empleada de "la oficina de correos" de dicho país, decidió recorrer el Valle Flathead en Montana, junto a su esposo y su perrita Katie. Sin embargo, el 20 de julio, la mascota desapareció del cuarto del hotel, tras haber estado más de 7 años con la familia.

Tras darse cuenta Carole, salió rápidamente en busca de la perra, pegando más de 500 volantes, y difundiendo la publicación a través de las redes sociales. Luego de 37 días de búsqueda, el esposo de Carole tuvo que regresar a Seattle, sin embargo, ella decidió renunciar a su empleo para buscar a Katie y quedarse en Montana.

Pasaron los días, y no habían rastros de la mascota. Al día 53, Carole ya se encontraba desanimada, sin embargo no perdía las esperanzas ya que después de todo no había encontrado evidencia de que Katie estuviera muerta. Fue entonces, que su esposo la convenció de seguir intentándolo una semana más. Ante esto un residente de Montana le ofreció a la mujer quedarse en su casa durante la búsqueda.

Finalmente, el 15 de Septiembre recibió un llamado en donde le afirmaban que habían visto a la perrita cerca de las inmediaciones donde se había perdido. Posteriormente al llamado Carole salió rápidamente en busca de la mascota, hasta que logro divisarla debajo un árbol sentada. Inmediatamente la mujer llamó a Katie, quien salió corriendo hacia ella. Cuando por fin la tuvo en sus brazos no pudo evitar abrazarla fuertemente y llorar de alivio y felicidad. El momento fue increíblemente conmovedor para Carole quien pensaba que jamás iba a volver a ver a su amada mascota. “La gente estaba deteniéndose en sus vehículos, saliendo y abrazándonos. Creo que todo el vecindario supo que la encontramos”, dijo Carole al periódico local "Daily Inter Lake of Kalispell".

Aliviada por haberla encontrado, Carole llevó a Katie al veterinario mientras la mascota dormía profundamente en su carro. Afortunadamente la perrita sólo se encontraba un poco deshidratada y había perdido algunos kilos, pero se encontraba en buen estado.

La historia de Carole y Katie conmovió a la comunidad de Flathead, quienes fueron de gran apoyo durante la búsqueda de esta mujer. “Simplemente fue sorprendente el trabajo en equipo que se hizo para encontrar a la perrita de una extraña”, dijo la mujer agregando que está profundamente agradecida con los residentes del área.