FÚNEBRES | 24 de septiembre de 2019

Roberto Enrique Marcoux

César Ricardo Romero (Buenos Aires)

Aldo Francisco Álvarez

Luis Mario Santillán

Jorge Omar Boglione

ALMARÁS, NANCY MABEL China) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Su esposo Carlos Alberto Rojas, sus hijos Valle, Nati, Cae, Nico, h. políticos Martin, Fabián, Gisela, nietos Sofi, Nacho, Barbi, Luciano, Mati, Lola, Leonela, Francisco, Candela, María y demas familiares . Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. El cortejo partirá de calle Santa Fe y Congreso(S/V) SERVICO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 .

ÁLVAREZ, ALDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Su esposa María Inés Herrera, sus hijos José, Aldo, María Laura, Daniel, h. pol. María, Silvia, nietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ÁLVAREZ, ALDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. El Dr. José Dante Yanuzzi y familia, directivos, jefes, administrativos, docentes, terapeutas, personal de transporte, mantenimiento y maestranza se adhieren con profundo dolor al deceso del padre de José María Álvarez y elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, ALDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Su vecino Juan Pablo, Alicia Risso Patron y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

ARGAÑARAZ. VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 763 "Presidente Arturo Illia", acompañan en este dolor a nuestra compañera Liliana Argañaraz, en ésta irreparable pérdida de su amado papá, así a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA GEREZ, LUIS MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. "Bienaventurados los hijos mansos, ellos recibirán la tierra por heredad porque yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente". Sus amigos y compañeros de oficina de secretaría de la Escuela Técnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Ávila Gerez, Luis Marcelino, papá del secretario Prof. Ávila Mario Alberto, y acompañan al colega y su familia en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria.

ÁVILA GEREZ, LUIS MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. El equipo directivo, personal docente, administrativo, maestranza, y en especial alumnos de 3º2º y 6º5º de la Escuela Técnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Ávila Gerez, Luis Marcelino, papá del secretario Prof. Ávila Mario Alberto, y acompañan al colega y a su familia en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria.

ÁVILA GEREZ, LUIS MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. José Guardo y flia. participa el fallecimiento del Sr. padre del colega secretario Lic. Mario Ávila. Ruega oraciones en su memoria.

BOGLIONE, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Sus hijos José Alejandro, Ana Cecilia, Andrea Verónica y Lilia Esther Boglione, sus nietos Marco, Alejandro, Agustín, Sofía Noguera, Nailen Noguera, Abril Boglione, Inés y Micaela Olivares participan con dolor su fallecimiento.

CAMPOS, ORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. La comunidad educativa del Instituto Santo Tomás de Aquino acompaña a Horacio Campos ante la partida al Reino eterno de su padre y ruega oraciones por su alma y fortaleza a toda la familia.

CAMPOS, ORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Chilo More, Nina Espeche, sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia y Lucas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE ESCOBAR, JULIETA BLANCA NELLY (q.e.p.d.) Fallecció el 20/9/19|. Ing. Néstor Machado Laitán participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de tanto pesar. Ruega oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Su esposo Alberto, hijo Ariel, hijo pol. Camilo, nieto Milagro y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 17 hs. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GRAMAJO, MARIO ALEJANDRO (Balu) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Su esposa Silvia Cejas, sus hijos Matías y Agustina Gramajo sus hnos Selva, Margarita, Javier, Reina, sus padres Mario y Carolina y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LA MÓNICA DE MANSILLA, MARTA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/19|. . Prof. Y grupo de Yoga de Pami participan con dolor el fallecimiento de la integrante del grupo y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Con gran dolor despedimos a mi hermano y tío Roby, hombre de bien, correcto, integro y sensible, valores que lo caracterizaron toda su vida. Su hermana Rosa Maria Marcoux de Carabajal, Mario Fco. Carabajal, sus hijos Cecilia y flia., Mario, Patricia y flia., Flora y flia., participan con dolor su partida y elevamos oraciones para que su alma descanse en paz, sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del sol.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (Robi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Su prima María de los Ángeles Platas de Mayuli, sus sobrinos María de los Ángeles, Aldo, Silvina y Daniel Isa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de una excelente persona y de un amigo sin vueltas. Descansa en paz.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Carlos, Marta y Cristina Martín con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cachita e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Marcia Arias e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cachita e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Círculo San Francisco; Gerardo, LuiS, Luirra, Mario,Nano Y Ángel, participan con pesar el fallecimiento del hermano de nuestro amigo Miguel.Rogamos oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. María Alicia Karam participa con tristeza el fallecimiento del esposo de su querida maestra de Jardín Cachita Fernandez, a quien acompaña en este momento de dolor y eleva oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Luis Alberto Coronel, su esposa Graciela Bravo y sus hijos Juan Pablo y Álvaro Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (Robi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Lamentamos con dolor su partida. Excelente amigo, gran persona. Abrazamos con el cariño de siempre a su esposa Cachita, a Silvita, Daniela Beatriz y Cosaco en este duro momento. Una oración para Robi que en paz descanse y por la resignación de su querida flia. Marta Auat, sus hijos Manuel y Mara Fiad.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. "Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones". Roby, hombre sencillo, buen vecino, esposo amante, mecánico de excelencia, entre muchas virtudes, una buena persona. Celia Salvatierra Pereda de Secco, sus hijos: Mariana, Laura, Luciano y Cecilia Fantusatti y flias. Daniel Salvatierra Pereda participan con pesar el regreso de Roby a la Casa del padre y celebran su paso terrenal. Consuelo y oración para su querida familia.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (Robi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Moncho Blanco, Betty Castro, sus hijos Virginia, Beatriz y Cosaco, y Agustin, sus nietas Valentina, Catalina, María Clara y Maria Jesús, despiden con mucho cariño al querido Roby y acompañan a Cachita y familia en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Angélica María Degano participa su fallecimiento y acompaña a Silvia, Roberto y demás familiares en tan doloroso momento.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. La secretaria técnica Social de regularización y recupero habitacional del IPVU participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su jefe y compañero, Sr, Miguel Marcoux. Elevan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. El G-8 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Silvia; Fraguas José; Fernández Mariano; Salatino Eduardo; Ruiz López Gustavo; Congiu Luis César; Llapur Jorge; Tecky, Caio, Matu , y Ferreyra Oscar. Elevan oraciones por su eterno descanso. Brindaremos por él.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Arq. Nazareno A. Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos Vittorio, Natalia y Marcelo A.; acompañan en este triste momento a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin. Chela Torres y flia., participan con pesar su fallecimiento y piden oraciones en su memoria

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. María Rosa Saad y Blanqui Canllo lamentan participar el fallecimiento del esposo de la querida amiga Cachita.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Norah Carabajal Loza, su esposo José Manuel Cáceres y flia., participan con tristeza la partida de Roby y acompañan a su esposa Cachita, hijos y nietos y muy especialmente a su hermana Rosa Maria y flia. en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su descanso eterno y la cristiana resignación de sus deudos.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. ."El Señor es mi pastor, nada me faltara". (Salmo 23). María Eugenia Suarez y sus tíos Angélica y Sara Suarez acompañan a su amiga Daniela ante la pérdida de su amado padre; a su esposa, hijos y nietos, rogando a Dios por el descanso de su alma.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Para siempre viviré donde tu vives " Chini Habra Fernández y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Amigas de las reuniones mensuales de su esposa Cachita del Colegio Belén; Chachy Acuña, Mirta Astun, Martha Beggeres, Betty Castro, Susy Cuello, Marita Fuensalida, Coral Ger, Pichona Herrera, Ichi Laitan, Maria I. López, Rosy Mitre, Marta Raed, Perla Rafael, María R. Saad, Maria E. Sydow, Norma Tamer y Josefina Vieyra, participan con dolor el fallecimiento del apreciado Roby y acompañan a toda la familia ante irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Ana María Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos abrazan a Cachita, Silvita, Daniela Beatriz y Robertito con sus respectivas flias, por la partida al Reino de Dios del querido Roby. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Rubén Fernández y Delia Privitera, sus hijos Karina, Javier, Rubén y Rodrigo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARCOUX, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. María Mercedes del Río de Rumbaitis, Arvid Rumbaitis y su hija Cristina Maria Bumbaitis y flia,. participan con mucho pesar su fallecimiento desde Miami USA y Oxford Inglaterra, acompañan a sus queridos primos y sobrinos con oraciones por el eterno descanso de Robertito. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

ROMERO, CÉSAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 22/9/19|. Su hermana Elsa Graciela Romero, su hermano político Pedro Santillán, sus sobrinos Pablo y Daniela, Andrea y Andrés, Lorena e Ián, sus sobrinos nietos Nara, Milagros, Nacho y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en San Justo Pcia. de Buenos Aires.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Su hijo Luis y Sara, nietos Mónica, Mario, Emilse y Andrea, bisnietos Julia y Tomás participan su fallecimieto y sus restos serán inhumados a las 9 en el Parque El Descanso.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (Zurdo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Sus hijos Luis, Carlos, Miguel, Silvia, sus hijos políticos Sara, Susana, Mónica, Héctor, nietos Mónica, Mario Carolina, Claudia, Roberto, Ángel, Celena, Gonzalo, Augusto, Sofía, Máximo y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Sus hijos: Silvia Santillán y Héctor Pirro, sus nietos Augusto, Sofía y Máximo participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Su hijo Miguel Ángel, su hija política Mónica Quiroga, sus nietos Selena, Gonzalo y Sabrina participan su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Raúl Silva, Memé Martín y flia. lamentan participar su falecimiento y acompañan a la familia con la oración.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Los compañeros de su hijo Miguel de pro-secretaría de la Escuela Técnica Nº 1 Claudia, María Marta, Fernanda, Mirta, Ivana, Vilma y Sergio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. La comunidad educativa del Bachillerato Nº 1 Perito Moreno participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Silvia Santillán de Pirro y abuelo de la Prof. Mónica Santillán. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Su consuegro Rubén D. Quiroga, sus hijos Mónica, Dito, Nene, Andrea, Sabrina Quiroga y sus respectivas familia participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

SANTILLÁN, LUIS MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/19|. Empleados de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de la capital participan el fallecimiento del Sr. padre del subsecretario de Obras Públicas, Ing. Luis Santillán.

SOSA, LUIS BERNABÉ (Kike) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/19|. Dr. González y flia; Caballero Raúl y flia, amigos del equipo de futbol de "Bobinados Piri" participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Acompañan en este difícil momento a su querida amiga Mariana, sus ex compañeras del colegio Belén " Que brille para el la luz que no tiene fin".

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Ramón Pena y Belén Basualdo y sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín acompañan a sus queridos amigos Federico y Mariana y a sus familias en este triste momento. Elevan una oración en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Marilui Patiño y Alejandro Scachi acompañan a sus hijos Mariana y Federico y a sus familias en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Arq. Nazareno A. Sgoifo, su esposa Adela Pece, acompañan en este triste momento a sus hijos Federico y Florencia. Ruegan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Mariana Cerro y flia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Electro Centro SRL. Ing. R. Palau, Ing. L. Martínez participan su fallecimiento.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Integrantes de la firma Mishima S.R.L. participan con dolor el fallecimiento del padre del Ing. Federico Witthaus. Ruegan una oración en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Arq. Adolfo Mishima y su esposa Nilda R. de Mishima participan con dolor el fallecimiento del padre del Ing. Federico Witthaus.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Eulalia Berdaguer, sus hijos Gonzalo y Viviana, Fernando y Ana Carolina, Álvaro y Lamia, Ramiro y Eugenia, Carolina y Felipe, Soledad y Michael y Josefina acompañan a su familia en estos dolorosos momentos.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este díficil momento rogando oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Ana Mosso, sus hijos Marcelo, Juan José y María de la Cruz y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Federico y Mariana en tan triste momento. Ruegan oraciones especiales en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y familia participan con pesar su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Pablo Degano, Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Enrique Billaud, su esposa Carolina Traine y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Chicha y Oscar Pfleger, su hija María del Carmen, sus nietas Mariela, Marina y Matías Chiappai, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Omar Jugo, Angélica María Degano junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Federico y Mariana y sus respectivas familias, en tan doloroso momento.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Beba Fiorini y su hijo Héctor Campitelli participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Ing. Juan Schiava y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tanto pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Diego Cardona (a), Marty Campitelli (a) y sus hijas participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Marcelo Zambolin, Adela Liendo y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Cristina David, su hija María de la Paz Dieguez y Víctor Picardi lo despiden con afecto y acompañan a su familia en este momento.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. El Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participa el fallecimiento del padre político de su secretaria Florencia Sal. Ruega oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela María , Matías Calabrese y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento de Bruno. Ruegan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Luciano Bolzón, su esposa Hilda Sarquicián, y sus respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Federico y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. La Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Santiago del Estero y sus asociados participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Ing. Tomás E. Lucio, Eugenio y Alejandra Lucio participan del fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan una oración en su memoria.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Carlos Enrique Soria, Analía Mercedes Arce y sus hijos Mercedes, Gonzalo, Paula y Joaquín participan con dolor su fallecimiento.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas, Juan Pablo y Javier y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con sus oraciones.

WITTHAUS, BRUNO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19|. Carolina y Pancho Bruizuela, acompañan a sus amigos Mariana y Federico y familias en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/19|. Personal directivo, docentes, de maestranza y miembros de cooperadora de la Esc. Nº 226 Francisco de Aguirre participan con profundo dolor el fallecimiento del cuñado de la docente Claudia Quiroga.

CISTERNA, MARÍA AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/19|. "Que brille la luz que no tiene fin". Tu desconsolada hija Carolina, tu nieto Leo y tu sobrina Rosi invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse un mes de su partida.

CORTÉS, GIL ESTERGIDIO (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Eva Andrada, sus hijos Lía y Nelson, sus nietos Gimena, Enzo y Valentina y demás fliares invitan a la misa hoy 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida. Se ruega oraciones en su memoria.

ORTEGA DE CUELLO, AÍDA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. Querida mamá, hoy hace nueve días que partiste al Reino del Señor. Él te dará en el cielo toda la paz y el amor que sembraste en la tierra después de tu partida, daría todo lo que somos, todo lo que tenemos por mirarte de nuevo un sólo instante, por recibir de ti tu sonrisa, un abrazo, una mirada. Esa eres tú, madre mía. Como roble, haciendo frente a todos los avatares de la vida. Su esposo Hugo Cuello e hijos Nancy, Mary, Claudio, Fernando, Hugo y Marcia. Sus hijos políticos Orlando, Luis, Jorge y Carla invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Iglesia Inmaculada.

ORTEGA DE CUELLO, AÍDA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/19|. "Tengo presente tu rostro y tu voz aunque ya no estés entre nosotros y nunca olvidaremos los mejores momentos que compartiste con nosotros". Sus nietos Walter y Sra, Jorge y Sra, Sergio, Exequiel y Sra, Cintia, Hugo, Rubén, Lucas, Celeste y Oscar, bisnietos Morena, Bautista, Fausto, Liz, Martina, Ana Paula y Thiago invitan a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento hoy a las 20hs en la Iglesia Inmaculada.

LEDESMA, BRUNO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/19|. A nueve días de tu partida al Reino Celestial te recordamos y rogamos a Dios tu descanso eterno. Junto a nuestros seres queridos que están junto a Dios. Tu hermano Roberto Ledesma, su hermana política Teo e hijos invitan a la misa que se llevará a cabo hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey.

ABREGÚ, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/19|. Mi querido Orlando, hoy hace 3 meses de tu triste partida, me duele muchísimo tu ausencia, me tocó pasar mi cumpleaños por primera vez, sin el hombre que me acompañó siempre. Pido a Dios fuerzas para seguir adelante por nuestros hijos, nietos y toda nuestra gran familia.Te amo y te extraño mucho, Luisa Silva.

GUTIÉRREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. ¡Claudio!, hijo querido, estás cumpliendo años y lo festejas en el cielo. Es el tercer cumple que no lo pasamos juntos, con la torta grande que era lo único que pedías. El coro de ángeles te cantaría cumpleaños feliz y la mamá lo hace desde lo más profundo del corazón. ¡Felices 43 junto al Padre Dios. Un beso grande hasta que lo volvamos a compartir, hincha de boquita!. El fútbol fue tu pasión, querías vivirlo en la cancha con fotos de por medio, que fueron muchas, tenías preferencia por la figura de arquero. La cancha era el lugar donde te sentías muy feliz. Te gustaba ir a todas.

ROLDÁN, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/15|. Merceditas: en el día de tu cumple, el dolor se transformó en amor, sos un pimpollo en el cielo, en tu sonrisa brillan las estrellas, es la luz que ilumina el camino de tus seres queridos. Tus hermanos Jorge Agustín, Perla María y Reina Roldán ruegan oraciones en tu memoria. "Feliz Cumpleaños".

ABREGÚ, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/19|. "La muerte no nos roba los seres amados, al contrario nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo". Te extrañamos. Su esposa Luisa, sus hijos René, Ramiro, Paola, Ana, Verónica, Santiago, Ricardo, Sonia, Miriam, Gustavo y Daniel. Nietos y bisnietos invitan al responso hoy a las 16.30 hs en el cemet. Vuelta de la Barranca.