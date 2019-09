Central Córdoba acumula derrotas en la Superliga

26/09/2019 - 12:24 Deportivo

Central Córdoba acumula tres derrotas en fila, se encuentra último en la tabla de los promedios y su permanencia en la Superliga comienza a peligrar. Sin embargo, el mediocampista ofensivo Gervasio Núñez pidió mantener la calma, teniendo en cuenta que restan muchos puntos por jugar y aseguró que el equipo muestra signos de buen fútbol. El “Yacaré” también calificó de clave, pero no determinante, al juego ante Godoy Cruz el próximo lunes, como local desde las 19.

“Hay que seguir trabajando. El camino es éste. Después son cosas del fútbol. Creamos situaciones, pero no se dan. Yo creo que trabajando se sale de esto. Es un proceso largo, pero tenemos que mejorar en muchas cosas y que no nos mate la ansiedad. Queremos ganar, pero no se nos da”, fue la explicación a este presente de Central Córdoba que brindó Gervasio Núñez en diálogo con “Mundo Ferroviario”.

Núñez también se mostró esperanzado en salir del mal momento y puso como ejemplo experiencias pasadas.

“Estamos a tiempo de levantar. Faltan muchos puntos por jugar. El lunes tenemos un partido clave, pero no definitivo, servirá para cambiar la cabeza. Me tocó llegar a Atlético Tucumán y pelear por la permanencia y después fuimos creciendo. Trato de ponerlo como ejemplo en el partido, para saber que se puede salir y que se puede escribir otra historia en este club”, recalcó.

También hizo notar la fórmula para volver al éxito y dijo que el único camino es el trabajo.

Para el “Yacaré”, también será importante encontrar un equilibrio.

“Hay que encontrar un equilibrio. Tratar de tener la pelota, bajar la intensidad porque llega un momento en el que las piernas no te responden. Tengo confianza en que los resultados se nos van a dar”.

Por último, brindó apoyo para los delanteros a pesar de la sequía de goles. Núñez afirmó que los goles pueden ser convertidos por todos, que no es algo exclusivo de los delanteros.

“Cualquiera puede hacer los goles. Obviamente que los más apuntados van a ser los delanteros, pero somos un equipo y debemos hacernos fuertes como grupo. Por mí, que los goles lo hagan los defensores y que estemos punteros”, cerró.