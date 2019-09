VIDEO | Arsenal goleó a Estudiantes y se prende en el lote que encabeza Boca

28/09/2019 - 18:05 Deportivo

En la continuación de la octava fecha de la Superliga de Fútbol Argentino, Arsenal de Sarandí logró una resonante victoria que no solo lo ubica en la vanguardia de Boca, sino que empieza a confirmar que no será un rival fácil para ningún equipo, sea candidato o no. Esta tarde lo sufrió Estudiantes de La Plata, al que venció por 3 a 0.

Desde el arranque, el encuentro fue cambiante. Primero fue Estudiantes el que se plantó mejor y contó con serias oportunidades para abrir el marcador, pero careció de efectividad en los metros finales. Por el contrario, Arsenal hizo lo suyo. Se acomodó con el correr de los minutos y fue efectivo cuando pudo.

A los 17 minutos, Jesús Soraire subió por izquierda y tiró un centro que terminó pegando en la mano del defensor Pincharrata Jonathan Schunke, que de inmediato fue identificado como penal por el árbitro Leandro Rey. Con tranquilidad, Gastón Álvarez Suárez lo cambió por gol y desató el festejo de Rondina y compañía.

Esta situación golpeó el estado anímico del elenco platense. Sumado a esto, nuevamente apareció la efectividad del local que tras un remate de Fernando Torrent, que se desvió en Schunke, terminó por descolocar a Andujar y estampar el 2 a 0 cuando apenas se había superado la primera hora de juego.

Así se fue el primer tiempo con un elenco visitante que pareció haber hecho el mayor desgaste, contra el local que fue puramente efectivo.

Ya en el complemento, de entrada Estudiantes buscó por todas las formas descontar, pero sin efectividad nuevamente. Arsenal se dedicó a defender la diferencia y en otra jugada aislada apareció el ex Boca Juniors Juan Cruz Kaprof que sentenció el partido con un potente remate tras capturar una pelota que quedó picando dentro del área chica, cuando se llevaban disputados 21 minutos del complemento.

El equipo platense no pudo más. El partido entró en una meseta aunque sin demasiadas emociones desde allí hasta el final.

Fue victoria para Arsenal que se subió al lote de los de arriba con 15 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas. Por su parte, Estudiantes deberá empezar a sumar de a tres si no quiere que la tabla de los promedios se transforme en un dolor de cabeza aún mayor del que ya es.