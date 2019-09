Sarampión: ante el brote nacional, afirman que en Santiago no hay casos

28/09/2019 - 23:13 Santiago

En Argentina, en lo que va del año, se confirmaron 18 casos de sarampión, cifra que incluye a las seis personas diagnosticadas con la enfermedad en las dos últimas semanas de septiembre, informó la Secretaría de Gobierno de Salud que anunció nuevas medidas para frenar la transmisión del virus.

Frente a esta situación, el subsecretario de Salud de la provincia, doctor César Monti confirmó que hasta el momento no han sido reportados casos de la enfermedad en nuestra provincia, y que se cuenta con las dosis suficientes de vacunas, para hacer frente al refuerzo de la campaña.

“Hasta el momento no hemos tomado conocimiento de que se hayan producidos casos de sarampión en la provincia”, le confirmó Monti a EL LIBERAL, al tiempo que confirmó que “por el momento hay disponibilidad de vacunas” en los centros de salud pública de Santiago del Estero, en caso de ser necesario.

Alerta

Para hacer frente al brote, y evitar su propagación, el organismo nacional dispuso ampliar la vacunación vigente para niños de seis a 11 meses a las Regiones Sanitarias VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires, medida que ya incluía a la Región V y a la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión se tomó ya que “desde comienzo de 2019 la notificación de sarampión en nuestro país contabiliza 18 casos en total: 16 detectados en Argentina y 2 en España”, consignó el parte oficial.

Informó además que desde el 13 de septiembre se sumaron seis casos nuevos de sarampión en dos adultos y cuatro niños.

Uno de los hombres diagnosticado “es estudiante de medicina, reside en la ciudad de Buenos Aires y desarrolla actividades en Región V de la Provincia de Buenos Aires”, es decir en el noreste de ese distrito.

El hombre de 27 años “tiene antecedente de una sola dosis de vacuna en su infancia” y presenta “buena evolución a la fecha”.

La otra persona adulta detectada con la enfermedad es “una mujer de 44 años, residente en la Región VII (también en el noreste), sin antecedente comprobable de vacunación”.

Último reporte

El último parte sumó a dos niñas: una de cuatro años “con una sola dosis de vacuna, residente en la Ciudad de Buenos Aires que está internada en grave estado por causas no relacionadas con el sarampión”. La otra niña, que tiene cinco meses, no estaba vacunada por no corresponder a su edad pero “evoluciona bien”.

Asimismo, la cartera sanitaria recordó que “todos los niños entre 13 meses a cuatro años inclusive, deberán acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral en las jurisdicciones mencionadas”.

Registro de afectados en América

Según el último parte epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicado el miércoles último, desde el 1 de enero al 25 de septiembre de 2019 se notificaron 6.541 casos confirmados de sarampión, incluidas cinco defunciones, en 14 países y territorios de la región de las Américas.

“Desde la actualización epidemiológica de sarampión del 7 de agosto, hubo un incremento de 123% en el total de casos confirmados”, señaló la OPS.

En 2018, la mayor proporción de casos confirmados de la región de las Américas se registró en Brasil y Venezuela, mientras que, en 2019, la mayoría de los casos confirmados proviene de Brasil (61%) y Estados Unidos (23%).

Características de la enfermedad

El sarampión es una infección infantil causada por un virus. En una época fue bastante frecuente pero en la actualidad se puede prevenir gracias a una vacuna.

El sarampión puede ser grave e incluso mortal para los niños pequeños. Aunque las tasas de mortalidad se han reducido en todo el mundo a medida que se administra la vacuna contra el sarampión a más niños, la enfermedad aún mata a más de 100.000 personas cada año, la mayoría menores de 5 años de edad.

Como resultado de las altas tasas de vacunación en general, no se ha generalizado el sarampión en los Estados Unidos en más de una década. En los Estados Unidos, los casos de sarampión promediaban los 60 casos anuales desde el año 2000 al 2010, pero la cantidad promedio aumentó a 205 casos anuales en años recientes. La mayoría de estos casos se originan fuera del país entre aquellas personas no vacunadas o que no estaban seguras si se habían vacunado.

Infección e incubación

Durante los primeros 10 a 14 días después de contraer la infección, el virus del sarampión se incuba. Durante ese período, no tiene signos ni síntomas.

Signos y síntomas inespecíficos. El sarampión generalmente comienza con fiebre leve a moderada, a menudo acompañada de tos constante, resfrío, ojos inflamados (conjuntivitis) y dolor de garganta. Esta enfermedad relativamente leve puede durar dos o tres días.

Enfermedad aguda y erupción cutánea. La erupción cutánea consiste en pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. Los puntos y bultos en grupos estrechos le dan a la piel un aspecto rojo moteado. La erupción primero aparece en el rostro.

Durante los próximos días, la erupción cutánea se esparce por los brazos y el tronco, y luego por los muslos, las piernas y los pies. Al mismo tiempo, la fiebre aumenta abruptamente, y a menudo alcanza los 104 a 105.8 °F (40 a 41 °C). La erupción del sarampión disminuye gradualmente; primero desaparece del rostro y, por último, de los muslos y los pies.

Período contagioso. Una persona con sarampión puede propagar el virus a otros durante aproximadamente ocho días; ese período comienza cuatro días antes de que aparezca la erupción y finaliza cuando la erupción ha estado presente durante cuatro días.

Cuándo consultar al médico

Los especialistas aconsejan llamar al médico si algún miembro de la familia se expuso al sarampión o si alguno presenta un sarpullido que se parezca al sarampión.

También exhortan a revisar los registros de vacunación de la familia con el médico, especialmente antes de que los hijos comiencen la escuela primaria o la universidad y antes de viajar al extranjero.

Contagio

El sarampión se propaga a través de la tos y los estornudos del paciente, y su contagio se inicia un promedio de 5 días antes de la aparición de las manchas en la piel -período de máxima diseminación- y se mantiene 5 días después de ésta.