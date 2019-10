Citan a docentes y responsables de instituciones

01/10/2019 - 23:48 Santiago

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de lunes a viernes, de 8 a 12, en la planta baja del edificio del organismo, de Av. Belgrano (S) 1940, de la ciudad Capital

Ellos son: Dir. Esc. Nº 434, As. Nº 19142/19; Dir. Esc. Nº 522, As. Nº 60857/15; Kriger, Mariza de las M., As. Nº 55483/18; Suárez, Nancy F., As. Nº 39841/18; Tijera, Rodrigo, As. Nº 48492/16; Cardinali, Elvira E., As. Nº 28961/18; Pérez, Paola M., As. Nº 37137/16; Gandolfo, Carolina Y., As. Nº 9722/18; Falcione, Claudia A., As. Nº 21083/19; Rodríguez, Rosa /Chávez, M., As. Nº 63481/16; Achari, Rodrigo, As. Nº 7606/18; Ríos, Mirta E., As. Nº 9168/18; Coronel, María T., As. Nº 28949/18; Heredia, Olga D., As. Nº 19887/19; Roldan, Estela M., As. Nº 45008/18; Díaz, María de los A., As. Nº 16540/19; Díaz, Silvia R., As. Nº 5118/19; Mansilla, Samuel E., As. Nº 5118/19; Contreras, Yanina /Rodríguez, L., As. Nº 64756/16; Dir. Esc. Nº 950, As. Nº 25027/19; Dir. Esc. Nº 1001, As. Nº 22950/19; Dir. Esc. Nº 339, As. Nº 62880/14; Brizuela, Cinthya, As. Nº 6893/19; Catán, Guillermo A., As. Nº 20683/16; Ibáñez, Zulma A., As. Nº 26796/19; Agüero, Alicia F., As. Nº 8495/19; Gerez, Yolanda l., AS. Nº 13528/19; Rodríguez, Irene A., As. Nº 29904/18; Ávila, Roxana del V., As. Nº 48514/16; Giménez, Fiama R., As. Nº 63621/16; Villagra, Marta R., As. Nº 18930/19; Dir. Esc. Nº 45, As. Nº 5802/15; Loto, Rosa P., As. Nº 17289/19; Ruiz, Alberto R., As. Nº 6755/18; Dir. Esc. Nº 339, As. Nº 12396/19; Álvarez, Martín, As. Nº 28567/19; Beltrán, Martín A., As. Nº 11499/18; Lobo, Esperanza, As. Nº 6923/19; Rodríguez, Dora E., As. Nº 23110/19; Suarez, Estela M., As. Nº 15249/16; Román Chuaire, Lucas, As. Nº 51380/16; Torres, Andrea V., As. Nº 23355/18; Peralta, Ramón R., As. Nº 54464/17.l