CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. BARRACAS
CENTRAL
20.30 DALE FERRO
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR ELTURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO
VS. ATENAS
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.24 EL SECRETO DE ADALINE
08.39 ¿SÓLO AMIGOS?
10.30 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO
FIND THEM
13.04 JURASSIC PARK III
14.50 PERFUME DE MUJER
18.00 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE
UN GUERRERO
20.14 JURASSIC PARK III
22.00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO
FIND THEM
TCM
08.10 LOST - BECAUSE YOU LEFT
11.53 MAD ABOUT YOU - THE WEED
12.45 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY
BENTHAM
16.29 MAD ABOUT YOU - THE WEED
17.22 BULLETPROOF MONK
19.07 SAMURAI JACK. THE LEGEND BEGINS
20.24 EL MEJOR
23.00 EL ÚLTIMO DEBER
TNT
06.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
07.36 CONTAGION
09.28 WRATH OF THE TITANS
11.06 FIREWALL
13.05 UN GRAN DINOSAURIO
14.49 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 1
17.23 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 2
19.38 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE
AMOR
22.00 AMERICAN SNIPER
SPACE
06.20 7 MINUTES
07.58 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA
LEYENDA DEL DEPORTE
10.09 EL VENGADOR DEL FUTURO
12.07 DIFÍCIL DE MATAR
13.56 THE SALVATION
15.37 MAVERICK
18.02 THE QUICK AND THE DEAD
20.02 LA VENGANZA DE JANE
22.00 SHANGHAI KID
23.50 PESADILLA EN LA CALLE ELM
CINECANAL
11.50 BRIDGET JONES’S DIARY
13.35 GUERRA DE PAPÁS 2
15.40 ALIEN VS. DEPREDADOR
17.20 SINGULARITY
19.30 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE
LA LUNA
22.00 LA CHICA DEL TREN
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORA€ÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*UN AMIGO ABOMINABLE, 14:30
(2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D),
19:15 (2D)
*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15,
TRASNOCHE 00:00
*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA
$50)
*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO
INCAA $50).
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIB. (S) 244)
*HOY, A LAS 21, ENCUENTRO PRIMAVERAL
DE COROS Y ORQUESTAS.
PARTICIPA EL CORO DE NIÑOS
DE LA PROVINCIA. ENTRADA
LIBRE Y GRATUITA.
*MAÑANA, A LAS 22,TALLER RECREATIVO
DE ZAMBAS.
DON FIDO
(AV. BELGRANO Y ANTENOR ÁLVAREZ)
*MAÑANA, A LAS 23, “LA NOCHE
DE LUIS MARTINELLI” Y EL HADA
DEL ÚLTIMO RANCHO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*HOY, STAND UP CON “SANATA 2,
UN SHOW NORMAL”.
* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y
EL OSO, EN VIVO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA
VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS
DE SANTIAGO.
CINES
SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE
(3D)
AVENTURA (ATP)
03,04 /10 - 16:20 hs (Cast) 18:20 hs
(Cast) 20:20 hs (Cast)
HISTORIAS DE MIEDO (2D)
TERROR (+13 )
03/10 -22:20 hs (subt)
04,05/10 -22:20 hs (subt) 00:35 hs
(subt)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
03,04/10 - 18:30 hs (Cast)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS) DURACIÓN:
159 Minutos
03/10 -21:00 hs (subt)
04,05/10 -21:00 hs (subt) 00:15 hs
(subt)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACION:
122Minutos
03/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs
(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)
22:10 hs(subt)
UN AMIGO ABOMINABLE
(2D)
AVENTURA (ATP)
03,04/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs
(Cast)
TERROR A 47 METROS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
03/10 - 22:00 hs (subt)
04,05/10 - 22:00 hs (subt) 00:10 hs
(subt)
06 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 22:20
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10
CASTELLANO 3D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 -
20:00 - 21:40 - 22:40
ANTICIPADA EN VENTA
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
ESTRENO 17 DE OCTUBRE
CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y
dom) - 17:30
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO
- EL DORADO ESTRENO
13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$180 todos los días.