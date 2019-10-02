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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de octubre de 2019

A LAS 22.15 PEQUEÑA VICTORIA

- 21:12 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. BARRACAS

CENTRAL

20.30 DALE FERRO

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR ELTURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO

VS. ATENAS

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX
06.24 EL SECRETO DE ADALINE
08.39 ¿SÓLO AMIGOS?
10.30 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO
FIND THEM
13.04 JURASSIC PARK III
14.50 PERFUME DE MUJER
18.00 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE
UN GUERRERO
20.14 JURASSIC PARK III
22.00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO
FIND THEM
TCM
08.10 LOST - BECAUSE YOU LEFT
11.53 MAD ABOUT YOU - THE WEED
12.45 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY
BENTHAM
16.29 MAD ABOUT YOU - THE WEED
17.22 BULLETPROOF MONK
19.07 SAMURAI JACK. THE LEGEND BEGINS
20.24 EL MEJOR
23.00 EL ÚLTIMO DEBER
TNT
06.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
07.36 CONTAGION
09.28 WRATH OF THE TITANS
11.06 FIREWALL
13.05 UN GRAN DINOSAURIO
14.49 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 1
17.23 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 2
19.38 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE
AMOR
22.00 AMERICAN SNIPER
SPACE
06.20 7 MINUTES
07.58 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA
LEYENDA DEL DEPORTE
10.09 EL VENGADOR DEL FUTURO
12.07 DIFÍCIL DE MATAR
13.56 THE SALVATION
15.37 MAVERICK
18.02 THE QUICK AND THE DEAD
20.02 LA VENGANZA DE JANE
22.00 SHANGHAI KID
23.50 PESADILLA EN LA CALLE ELM
CINECANAL
11.50 BRIDGET JONES’S DIARY
13.35 GUERRA DE PAPÁS 2
15.40 ALIEN VS. DEPREDADOR
17.20 SINGULARITY
19.30 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE
LA LUNA
22.00 LA CHICA DEL TREN
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORA€ÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN

CINEMAX

06.24 EL SECRETO DE ADALINE

08.39 ¿SÓLO AMIGOS?

10.30 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO

FIND THEM

13.04 JURASSIC PARK III

14.50 PERFUME DE MUJER

18.00 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE

UN GUERRERO

20.14 JURASSIC PARK III

22.00 FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO

FIND THEM

TCM

08.10 LOST - BECAUSE YOU LEFT

11.53 MAD ABOUT YOU - THE WEED

12.45 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY

BENTHAM

16.29 MAD ABOUT YOU - THE WEED

17.22 BULLETPROOF MONK

19.07 SAMURAI JACK. THE LEGEND BEGINS

20.24 EL MEJOR

23.00 EL ÚLTIMO DEBER

TNT

06.05 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

07.36 CONTAGION

09.28 WRATH OF THE TITANS

11.06 FIREWALL

13.05 UN GRAN DINOSAURIO

14.49 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 1

17.23 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 2

19.38 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE

AMOR

22.00 AMERICAN SNIPER

SPACE

06.20 7 MINUTES

07.58 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA

LEYENDA DEL DEPORTE

10.09 EL VENGADOR DEL FUTURO

12.07 DIFÍCIL DE MATAR

13.56 THE SALVATION

15.37 MAVERICK

18.02 THE QUICK AND THE DEAD

20.02 LA VENGANZA DE JANE

22.00 SHANGHAI KID

23.50 PESADILLA EN LA CALLE ELM

CINECANAL

11.50 BRIDGET JONES’S DIARY

13.35 GUERRA DE PAPÁS 2

15.40 ALIEN VS. DEPREDADOR

17.20 SINGULARITY

19.30 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE

LA LUNA

22.00 LA CHICA DEL TREN

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORA€ÇO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORA€ÇO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14:30

(2D) (DOS X UNO); 17:45 (3D),

19:15 (2D)

*HISTORIAS DE MIEDO, 22:15,

TRASNOCHE 00:00

*EL RETIRO, 20:45 (ESPACIO INCAA

$50)

*EL DESENTIERRO, 16 (ESPACIO

INCAA $50).

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244)

*HOY, A LAS 21, ENCUENTRO PRIMAVERAL

DE COROS Y ORQUESTAS.

PARTICIPA EL CORO DE NIÑOS

DE LA PROVINCIA. ENTRADA

LIBRE Y GRATUITA.

*MAÑANA, A LAS 22,TALLER RECREATIVO

DE ZAMBAS.

DON FIDO

(AV. BELGRANO Y ANTENOR ÁLVAREZ)

*MAÑANA, A LAS 23, “LA NOCHE

DE LUIS MARTINELLI” Y EL HADA

DEL ÚLTIMO RANCHO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*HOY, STAND UP CON “SANATA 2,

UN SHOW NORMAL”.

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y

EL OSO, EN VIVO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA

VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS

DE SANTIAGO.


CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE

(3D)

AVENTURA (ATP)

03,04 /10 - 16:20 hs (Cast) 18:20 hs

(Cast) 20:20 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+13 )

03/10 -22:20 hs (subt)

04,05/10 -22:20 hs (subt) 00:35 hs

(subt)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

03,04/10 - 18:30 hs (Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS) DURACIÓN:

159 Minutos

03/10 -21:00 hs (subt)

04,05/10 -21:00 hs (subt) 00:15 hs

(subt)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS) DURACION:

122Minutos

03/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs

(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)

22:10 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D)

AVENTURA (ATP)

03,04/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs

(Cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

03/10 - 22:00 hs (subt)

04,05/10 - 22:00 hs (subt) 00:10 hs

(subt)

06 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10

CASTELLANO 3D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 -

20:00 - 21:40 - 22:40

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

ESTRENO 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y

dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO

- EL DORADO ESTRENO

13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$180 todos los días.

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