CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.00 CINE. WINN DIXIE, EL PERRO SONRIENTE
18.30 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE (CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
19.00 PADRES E HIJOS
20.00 CADA NOCHE MÚSICA
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 DALE LIKE
16.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICKET AL SHOW
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS vs. ALMIRANTE BROWN
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.46 NICO, EL UNICORNIO
08.38 REBELDES CON CAUSA
10.33 CIELOS TURBULENTOS
12.19 OPERACIÓN CACAHUATE
13.59 LINTERNA VERDE
16.04 HERBIE A TODA MARCHA
18.00 REBELDES CON CAUSA
19.54 LINTERNA VERDE
22.00 CRANK. ALTO VOLTAJE
23.44 BLADE. TRINITY
TCM
06.06 LOST - T. 5 - EP. 16 - THE INCIDENT - PART 1
09.48 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 2 - THE GRANT
10.39 LOST - T. 6 - EP. 4 - THE SUBSTITUTE
14.24 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 2 - THE GRANT
15.16 EL DIARIO DE LA PRINCESA
17.17 MI PRIMER BESO
19.13 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO
22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS
23.58 MI VIDA ES MI VIDA
TNT
06.38 LOS PITUFOS 2
08.32 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD
10.37 HAPPY FEET
12.34 JUMANJI
14.30 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON
16.17 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
18.18 6 GRANDES HÉROES
20.06 SON COMO NIÑOS 2
22.00 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA
23.56 ASESINO NINJA
SPACE
06.27 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA
08.06 TESTIGOS
09.43 MUNDO ACUÁTICO
12.06 MAD MAX III. MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA DEL TRUENO
14.07 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
16.31 GIGANTES DE ACERO
18.56 TROYA
22.00 ATRAPEN AL GRINGO
23.46 JOHN WICK
CINECANAL
11.25 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT
13.50 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
15.35 SHREK TERCERO
17.30 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
20.00 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA
22.00 HERENCIA DE SANGRE
23.35 LA CHICA DEL TREN
VOLVER
06.00 CUATRO PÍCAROS BOMBEROS
07.40 MÚSICA EN ESPERA
09.20 NO SOS VOS, SOY YO
11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE
11.30 MI MUJER NO ES MI SEÑORA
13.00 GIGANTES DE VALDÉS
15.00 ENCUENTROS MUY CERCANOS CON SEÑORAS DE CUALQUIER T
16.40 EL PROFESOR PUNK
18.20 DEPARTAMENTO COMPARTIDO
20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA
21.00 ROMPEPORTONES
23.00 LA ARGENTINA DE TATO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)
*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINEE)
*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB, LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50
*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE., SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.
FÓRUM
(AV. ROCA Y RIVADAVIA)
*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN. “
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE (3D) AVENTURA (ATP)
06/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)
HISTORIAS DE MIEDO (2D)
TERROR (+13 )
06 AL 09/10 -22:20 hs (subt)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D) TRILLER (+ 13 AÑOS)
06/10 - 15:00 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)
IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)
06AL09/10 -21:00 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
06/10 -14:30 hs (Cast) 15:00 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs
(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)
07AL09/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D)
AVENTURA (ATP)
06/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)
07AL09/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)
TERROR A 47 METROS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
06 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 22:20
UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10
CASTELLANO 3D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40 - 22:40
ANTICIPADA EN VENTA
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE
CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NO VIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.