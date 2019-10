CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de octubre de 2019

05/10/2019 - 21:24 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.00 CINE. WINN DIXIE, EL PERRO SONRIENTE

18.30 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 PADRES E HIJOS

20.00 CADA NOCHE MÚSICA

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL

CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICKET AL SHOW

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS vs. ALMIRANTE BROWN

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

PELÍCULAS

CINEMAX

06.46 NICO, EL UNICORNIO

08.38 REBELDES CON CAUSA

10.33 CIELOS TURBULENTOS

12.19 OPERACIÓN CACAHUATE

13.59 LINTERNA VERDE

16.04 HERBIE A TODA MARCHA

18.00 REBELDES CON CAUSA

19.54 LINTERNA VERDE

22.00 CRANK. ALTO VOLTAJE

23.44 BLADE. TRINITY

TCM

06.06 LOST - T. 5 - EP. 16 - THE INCIDENT - PART 1

09.48 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 2 - THE GRANT

10.39 LOST - T. 6 - EP. 4 - THE SUBSTITUTE

14.24 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 2 - THE GRANT

15.16 EL DIARIO DE LA PRINCESA

17.17 MI PRIMER BESO

19.13 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS

23.58 MI VIDA ES MI VIDA

TNT

06.38 LOS PITUFOS 2

08.32 RICKY BOBBY. LOCO POR LA VELOCIDAD

10.37 HAPPY FEET

12.34 JUMANJI

14.30 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

16.17 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

18.18 6 GRANDES HÉROES

20.06 SON COMO NIÑOS 2

22.00 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA

23.56 ASESINO NINJA

SPACE

06.27 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

08.06 TESTIGOS

09.43 MUNDO ACUÁTICO

12.06 MAD MAX III. MÁS ALLÁ DE LA CÚPULA DEL TRUENO

14.07 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

16.31 GIGANTES DE ACERO

18.56 TROYA

22.00 ATRAPEN AL GRINGO

23.46 JOHN WICK

CINECANAL

11.25 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

13.50 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

15.35 SHREK TERCERO

17.30 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

20.00 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA

22.00 HERENCIA DE SANGRE

23.35 LA CHICA DEL TREN

VOLVER

06.00 CUATRO PÍCAROS BOMBEROS

07.40 MÚSICA EN ESPERA

09.20 NO SOS VOS, SOY YO

11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE

11.30 MI MUJER NO ES MI SEÑORA

13.00 GIGANTES DE VALDÉS

15.00 ENCUENTROS MUY CERCANOS CON SEÑORAS DE CUALQUIER T

16.40 EL PROFESOR PUNK

18.20 DEPARTAMENTO COMPARTIDO

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA ARGENTINA DE TATO

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS MATINEE)

*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB, LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50

*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE., SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER. DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA $50.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* DOMINGO 6, A LAS 18, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN. “

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D) AVENTURA (ATP)

06/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs (Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+13 )

06 AL 09/10 -22:20 hs (subt)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D) TRILLER (+ 13 AÑOS)

06/10 - 15:00 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)

06AL09/10 -21:00 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

06/10 -14:30 hs (Cast) 15:00 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs

(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)

07AL09/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D)

AVENTURA (ATP)

06/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)

07AL09/10 - 17:30 hs (Cast) 19:30hs (Cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

06 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 22:20

UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10

CASTELLANO 3D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40 - 22:40

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NO VIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.