FÚNEBRES | 6 de octubre de 2019

Sepelios Participaciones

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Familia González: Roberto, Ana María, Luciana, Ana María, Matías y Gustavo siempre te recordaremos como el gran amigo de la familia y lamentamos con dolor tu partida. Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Luqui, Fabián y Julio Goytía con sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Carlos A. Villalba, su esposa Nori y sus hijos, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su hermano Pepe y a Chicha y demás fliares. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. "Que el Señor lo tenga en su santa gloria". Mirta Cárdenas, sus hijos Guido y Betiana, Mónica y Vero, sus nietos Lucas, Florencia y Matías, bisnieta Josefina lamentan su fallecimiento con dolor y elevan una oración en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d) Falleció el 3/10/19|. Juan Caldera y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Ethy Pacheco Galván participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amigo Guido, quien siempre se bridara con generosidad y nobleza. Acompaña a su familia en este difícil momento y eleva una oración en su memoria.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, y sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela y Micaela; nietos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y le hacen llegar un abrazo afectuoso al estimado colega.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Eva Sayah Correa y flia. participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a todos sus seres queridos. Elevando oraciones por la paz de su alma. Que el Señor la tenga en la gloria. Que así sea.

CAROL DE RODRÍGUEZ CARLSSON, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/19|. Raúl y Julián Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a nuestro querido amigo Alberto, hijas y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FOSCO, CARMELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Mirta Adela Camus, participa con dolor el fallecimiento del papá de Sabrina. Acompaña en el dolor a ella y toda la flia. Eleva oraciones en su memoria.

IBARRA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Gabriela Palazón y Raúl Romero y sus hijos, acompañan a su esposa e hijas en su dolor, rogamos al Señor por su descanso en paz.

IBARRA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Su vecina y amiga Kuky Nazar, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria

IBARRA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en tí confió". Alfredo Guerra, su esposa e hijos, participan su fallecimiento, acompañan a su esposo e hijos con oraciones. Rogamos por su descanso eterno.

IBARRA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Cr. Julio R. Marañón, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañón, su esposa Verónica Vega participan con inmenso dolor el fallecimiento de su amigo Jay. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, JUAN ANTONIO (Jay) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Jorge Ayunta y familia, participa con dolor el fallecimiento de su querido amigo Jay. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Elio De Souza, su esposa María Inés Herrera de De Souza, sus hijos Nelson José, Elio Gonzalo y Agustín Alejandro participan su fallecimiento y acompañan a su mamá Norma y a sus hermanos ante tan dolorosa pérdida.

PAULI, ROSA LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Sus hijos César, David, Daniela y Yanina, hijos pol. Mabel, Verónica, Nicolás y Oscar, nietos Maxi, Ayelen, Johana, Lucas, Isaías, Zahira, Lionel, Josefina, Felipe, Milagros, Claribel y Soledad y demas fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio local, casa duelo Villa Atamisqui. EMPRESA SANTIAGO.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Mirta A. Camus e hijos Alberto Fernando, Diego Álvaro Díaz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gringa. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Sonia Moglia y Alberto Charriol, acompañan con inmenso cariño a su esposo hijos y familiares en este difícil momentos. Bendiciones y oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE TERRERA, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|.Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucia Olivera, Agustin y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejon e Inés, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, CELIA LILIANA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares d delicados pastos me hará descansar". Su prima y Comadre Margarita de Lares, sus hijos Nancy, Eduardo, Meky, Gustavo y nietos Mili, Dany, Lourdes, Javi y Francisco, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

ROJAS, CELIA LILIANA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. A tÍ Señor levanto mi alma. Dios mío en ti confío ". Su prima Ing. Paly Lares, esposa Meky, sobrinos Milagros, Daniel, Lourdes y Esteban, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

ROJAS, CELIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Tus amigos de toda la vida; Coca y Chochi Sanagua, Anita y Carlos López con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, CELIA LILIANA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Viviana Alonso, Rodríguez Juárez Estela, Silvina Castellano y Cristina Figueroa. Amigos de su prima Nancy Lares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, CELIA LILIANA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Eva Sofía Tula Peralta, Rita Isabel Lazo, amigas de su prima Nancy Lares, acompañan a toda su flia en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, CELIA LILIANA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Su vecino Arq. Tomas Luis Arques, sus hijos y respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan plegarias por el eterno descanso de su alma.

ROJAS, CELIA LILIANA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Abel Tévez, Chabela Franichevich, Gustavo y flia.,Gerardo y Milagros, comparten el dolor de sus hermanas Norita y Silvia, de su prima Graciela y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, CELIA LILIANA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Los amigos de Willy; Gus, Ramón, Néstor, Mariana G., Mariana D, y Sole, acompañamos a la familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

YBARRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Sus hijos Ignacio, Miguel, hija política Aimée y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Clodomira. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

YBARRA, MIGUEL ÁNGEL (Cuchi) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Señor ,recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Luis Orlando Rojas y personal de Rojas Muebles participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira,

IBÁÑEZ, JOSÉ VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Su esposa Reina Cardozo, sus hijos Juan, Jose, Ramón, hermanos políticos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio de Nueva Francia (Dpto.Silipica) - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

MEDINA DE MEDINA, ADELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Integrantes de la promoción 1970 del Colegio San José, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su compañero Lito. Elevan oraciones en su memoria

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Elva Jerez Gauna y familia acompaña a Amalia Nazar de Pereyra y a su familia en estos momentos de tanto dolor en la pérdida de su suegro Prof. Oreste Pereyra, rogando oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. El Dpto. de Aplicación del Nivel Primario de la Escuela Normal José B. Gorostiaga participan del fallecimiento del suegro de la Prof. Amalia Nazar de Pereyra. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Jacqui Bertero y su esposo Bichín Zavaleta acompañan a su amiga y compañera Amalia y a su esposo Oscar, a sus hijos Euge y Fede ante tan díficil momento, rogando por una pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA, DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SILVA, DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Eva y Tony Adamo y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor. Elevan orciones en su memoria.

JUÁREZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Los Compañeros de trabajo de La Unidad de la Defensa, de su hijo Julio, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este duro trance. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PONCE, ANASTACIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/19|. Su esposa Mabel Casasola, sus hijos Vicente, Nelli, Roberto, Mario, Nilda, Raquel y Daniel Ponce, h pol Laura, Diego, Yesica, Mabel, Carlos y Gloria, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron cremados en el día de ayer, y serán trasladados a la provincia de Bs-As. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

Invitación a Misa

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (Liya) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Fuiste una persona que siempre estuvo a mi lado, acompañándome y apoyándome en mis decisiones, te fuiste amor, compañero y amigo. Te extrañaré siempre. en mi quedará un gran recuerdo de ti hasta la otra vida. Su esposa Nélida Juárez de Ayunta, invita a la misa hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (Liya) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Viejo sos mi orgullo, dejaste todo en la vida terrenal, cosechaste amistades por donde anduviste, me enseñaste lo necesario para afrontar lo que viene por delante. Buen viaje Liya. Tu hijo Esteban Ramón Ayunta, su esposa Zulema Edith Saavedra, sus nietas Guillermina y Martín Ayunta invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Ame, no hay palabras que describan el dolor y el vacío que dejaste en toda la familia. Aunque todo cuesta más sin vos, tu ejemplo de lucha quedó grabado en cada uno de nuestros corazones. Te amaremos eternamente. Su esposo Luis, sus hijas Carolina y Paula, sus hermanos Rosita, Carlos y Chuchi, agradecen a todos los que nos acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Jorge, al cumplirse 9 días de su partida al Reino de Dios.

GALEANO, AVILIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/18|. Madre querida, hace un año que no te veo, hace un año que no te abrazo, hace un año que no te doy un beso. Sin embargo, en ese año aprendí a reconocerte en otros rostros, a percibirte de otra manera, a escucharte en otras voces. Mi amor y admiración hacia vos son inmensurables y sabiendo que ya descansas en paz y sin sufrimiento, elevaremos una oración en tu memoria. Al cumplirse un año de su desaparición física, sus amados hijos, nietas y nuera invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Parroquia San José.

MÓTTOLA DE LEDESMA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. Sus hijos Héctor y Lito, hijas pol. Alicia y Nena, nietos y bisnietos y demás fliares. invitan a la misa al cumplirse los 9 días de su partida al reino de los cielos, a realizarse hoy en Catedral Basílica a las 20,30 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ORIETA, CÉSAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/19|. ¡Te extrañamos mucho papá! Su esposa Luci, su hija Florencia y toda su familia invitan a participar de la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral Basílica en el noveno día de su partida al encuentro de nuestro Señor Jesucristo.

TOLOZA DE TORRENS, BLANCA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. Sus hijos Antonio, Juan Carlos, Coco y José y sus nietos invitan a la misa que se celebrará hoy domingo 6 de octubre a las 21 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días del fallecimiento de nuestra madre y abuela.

ZAVALÍA, BENJAMÍN FRANCISCO Escribano (Boy) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/11|. Sus hijos Maria Victoria y Benjamín, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

Agradecimientos

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (Liya) (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. La familia Ayunta agradece a: Club A. Central Córdoba, sus eternos compañeros de fútbol; Dra. Silvia Mitre Muñoz, Dra. Viviana Gambarte de Ortiz, Dr. Luis Touriño y Rafael Villalba miembros de ADI. Ruegan oraciones en su memoria.

Recordatorios

CORTÉS DE CORVALÁN, HAYDÉE GABRIELA (Gaby) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/13|. Dicen que cuando tienes a alguien en el cielo tienes un pedacito de ciento en tu casa para siempre. Yo te tengo a ti, hija, pero una parte de ti vive conmigo. Tu recuerdo siguen en mi hogar y estará por siempre en mi vida. Aunque duela mucho acepto tu partida y sólo le pido a Dios que te permita descanzar en paz. Su madre Aidé y su hermano Hugo ruegan una oración en su memoria al cumplirse 6 años de su fallecimiento.