CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de octubre de 2019

06/10/2019 - 21:09 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

06.08 EXPEDICIÓN A CHINA

07.45 OPERACIÓN CACAHUATE

09.25 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER

11.13 CUANDO ELLA ME ENCONTRÓ

13.09 ¿CÓMO DIABLOS LO HACE?

14.54 PLAN DE VUELO

16.47 YO MATO GIGANTES

18.45 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE

UN GUERRERO

21.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

23.00 CONTRAATAQUE

23.59 LA CASA DE AL LADO

01.52 VALENTINE

03.46 INVISIBLE

05.43 JOE CONTRA EL VOLCÁN

TNT

08.49 HAPPY FEET

10.34 SULLY, HAZAÑA EN EL HUDSON

12.19 LA MEJOR DE MIS BODAS

14.02 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

15.52 DOS INÚTILES EN PATRULLA

17.40 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

18.10 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE

AMOR

20.17 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA

22.00 FURIA DE TITANES 2

23.43 EL GRAN GATSBY

02.05 EL FRANCOTIRADOR

04.16 VACACIONES

05.57 TNT BUZZ

TCM

13.26 LOST

14.11 LOST

14.56 MAD ABOUT YOU

15.21 MAD ABOUT YOU

15.46 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

18.03 LOS SUPLENTES

20.06 MICKEY, OJOS AZULES

22.01 MI VIDA ES MI VIDA

23.52 NICO

SPACE

07.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.43 TESTIGOS

09.11 LOS SAQUEADORES

10.59 DESAFÍO MOTOR

11.24 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

13.39 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL

PODER

15.31 TROYA

18.21 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

20.02 UN DETECTIVE EN EL KINDER

22.00 JOHN WICK

23.45 LA CARRERA DE LA MUERTE 3

01.35 LOBO GUERRERO

03.06 OPERACIÓN. NUEVO MUNDO

05.22 HOLLYWOOD ONE ON ONE

CINECANAL

12.54 OPEN SEASON. TONTOS POR EL SUSTO

14.22 STUART LITTLE

15.50 DRAGON BALL Z. LA RESURRECCIÓN

DE FREEZER

17.31 TERMINATOR. GÉNESIS

19.43 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

22.00 UN ESPÍA Y MEDIO

23.49 EL PASAJERO

01.35 EL AHORCADO

03.10 NOCHEBUENA

04.42 COMO SI FUERA CIERTO

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*JOKER, 19.10, 22.30, 00.30 (CASTELLANO)

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30

Y 17.30 (2X1, TODOS LOS DÍAS

MATINÉ)

*INICIALES S.G. 16.00 (JUE., SAB,

LUN., MIER); 21.10 (VIER. DOM. Y

MAR.). ESPACIO INCAA $50

*PUNTO MUERTO, 21.10 (JUE.,

SAB, LUN., MIER); 16.00 (VIER.

DOM. Y MAR.). ESPACIO INCAA

$50.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL VIERNES 11, A LAS 23, SALITRAL

CELEBRARÁ SUS 16 AÑOS

DE TRAYECTORIA.

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA

VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS

DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE

LAS 21.30, BAILE DE TANGOS

Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y

GRATUITA.

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA

ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON

WALTER FERREYRA Y CRISTIAN

STOLZMAN.





CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE

(3D)

AVENTURA (ATP)

07/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20 hs

(Cast) 18:20 hs (Cast) 20:20 hs

(Cast)

HISTORIAS DE MIEDO (2D)

TERROR (+13 )

07 AL 09/10 -22:20 hs (subt)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

07/10 - 15:00 hs (Cast) 18:30 hs

(Cast)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

07 AL 09/10 -21:00 hs (subt)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

07/10 -14:30 hs (Cast) 15:00 hs

(Cast) 17:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast)

19:30 hs

(subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs(subt)

08 AL 09/10 -17:00 hs (Cast) 18:00 hs

(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)

22:10 hs(subt)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D)

AVENTURA (ATP)

06/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs

(Cast) 19:30hs (Cast)

07 AL 09/10 - 17:30 hs (Cast)

19:30hs (Cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

07 AL 09/10 - 22:00 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

IT 2 APTO 16 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO

2D 22:20

UN AMIGO ABOMINABLE

ATP CASTELLANO 2D 18:00 - 20:10

CASTELLANO 3D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI) CASTELLANO

2D 17:20 - 19:00 - 20:00 - 21:40

- 22:40

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL

MAL: 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y

dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO

- EL DORADO: 13 Y 15 DE

NOVIEMBRE

CASTELLANO 2D 19:10

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$180 todos los días.